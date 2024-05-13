 

Футболки с отложным воротником и платье «богиня Греции»: восемь весенних тенденций моды 2024 года

13.05.2024, 17:00, Разное
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Весной самое время разобрать свой гардероб, чтобы увидеть, какие вещи идеально подходят для этого сезона. Вот одежда и аксессуары, которые вошли в тренды весной 2024 года. Проверьте, есть ли они у вас. Если нет, пора пополнить свою коллекцию.

Вишневые оттенки

Различные оттенки красного в последние годы становятся все более популярными, и теперь на первый план вышел более вишневый цвет. С помощью такой бордовой сумки вы сможете украсить свои наряды. Можете даже составить монохромный образ, используя только этот цвет.

Одежда в элегантном стиле

В этом году элегантность играет более важную роль, чем что-либо еще, даже в повседневной жизни. Коктейльные платья, качественные материалы, нейтральные цвета и простые силуэты характеризуют эти тенденции. Этой весной атлас, шелк и подобные ему блестящие, роскошно сияющие ткани займут центральное место.

Футболки с отложным воротником

Футболки с воротником идеально подходят для повседневной носки, но вы также можете выбрать их для офисного наряда. Их спортивность можно компенсировать юбкой и элегантной обувью. С классическими цветами, такими как сливочный, белый, черный и темно-синий, вы точно не прогадаете.

Большие сумки

Этой весной практичность также играет важную роль: большие сумки снова в моде. Микросумки прошлых лет были непростыми в использовании. Но теперь ваш ноутбук, бутылка с водой, кошелек и все необходимые аксессуары удобно помещаются в любимых сумках сезона.

Одежда из сатина

Этой весной в моде элегантные материалы, особенно более яркие варианты из шелка и сатина. Они не только вне времени, но их также можно хорошо сочетать весной и летом. Поэтому смело приобретайте платье или юбку из сатина этой весной.

Сетчатые узоры

В моде не только колготки в сетку, но также различные топы и сумки с похожими узорами. С их помощью вы сможете придать эффектность своему наряду. Лучше всего такой вид украшения смотрится на платьях макси. Если хочется чего-то особенного, стоит примерить один-два похожих наряда.

Платье “богиня Греции”

Также этой весной и летом будут популярны платья, напоминающие греческих богинь. С помощью эффектного сочетания свободных и узких деталей можно добиться женственного образа. Стоит обратить внимание на выбор одежды из качественных и легких материалов, они самые элегантные и прочные.

Длинные шорты

Брюки чуть выше колена также были частыми гостями на подиумах. Это, пожалуй, самый спорный тренд весеннего сезона. В любом случае это практично и удобно, а плюсом является то, что вам не придется неловко прикрываться. Создавайте самые модные образы этой весной и блистайте.


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