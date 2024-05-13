Конечный результат легкий и естественный: стробинг в макияже – техника, придающая коже отдохнувший и свежий вид

Стробинг – это простая техника скульптурирования лица, которая создает сияние. Конечный результат — легкий и естественный макияж. Минимальное количество продуктов на коже и хайлайтер являются ключом к стробингу. В сегодняшней статье мы более подробно расскажем о данной технике.

Что такое стробинг

Данная техника подразумевает акцент на фокусных точках лица. Особое внимание уделяется следующим частям лица:

брови; “лук Купидона”; скулы.

Хотя этот вариант нанесения макияжа подразумевает использование хайлайтеров, он также дает право применять корректоры цвета, поскольку они имеют аналогичную функцию. С его помощью вы можете выгодно подчеркнуть скулы, открыть взгляд, придать объем лбу.

Руководство по нанесению стробинг-макияжа

Стробинг не имеет смысла без использования хайлайтеров. Вы можете найти эти продукты в порошковой, кремовой или жидкой форме. Хотя все три версии служат одной и той же цели, их отличают некоторые особенности:

Хайлайтер в форме порошка прост в использовании и имеет шелковистую текстуру. Кремовая текстура обеспечивает превосходное покрытие, но требует большего опыта в применении, чтобы переход между цветами не был резким. Что касается жидкого косметического средства, то оно придает больше блеска, чем света, поэтому его обычно не рекомендуется использовать, если вы собираетесь присутствовать на мероприятии со слишком сильным искусственным освещением.

Теперь рассмотрим непосредственно саму технику выполнения стробинга.

Очистите лицо

Очищение и увлажнение лица — важнейший шаг на пути к тому, чтобы любой макияж выглядел безупречно. Также вы снижаете вероятность нежелательных проблем, таких как прыщи.

Нанесите праймер

Легкий слой праймера или максимально прозрачного BB-крема идеально подходит для выравнивания тона кожи перед переходом к стробингу. Откажитесь от матовых или тяжелых тональных средств, так как они отвлекают от естественности.

Спрячьте все несовершенства

Выровняв цвет лица, замаскируйте все несовершенства. Прыщи, темные круги, пятна и расширенные сосуды – вот наиболее распространенные проблемы.

Не наносите продукт непосредственно на проблему, которую вы хотите замаскировать. Нанесите немного средства на кончик пальца и приступайте к его использованию. Наносить цветокорректор лучше на те точки лица, которые вы будете выделять. Старайтесь, чтобы количество косметического продукта было как можно меньшим.

В игру вступает хайлайтер

Это самый важный этап. Кистью выделите зону над скулой и хорошо растушуйте средство. Сделайте то же самое в области висков и над дугой брови, подбородка.

Так вы подчеркнете образ и стилизуете остальные черты лица. Не забудьте нанести немного хайлайтера на слезную впадину и под бровью.

Немного румян

Дополните эффект стробинга небольшим румянцем на щеках. Но этот шаг не является обязательным.

Советы от экспертов

Для стробинга лучше использовать хайлайтер на 1-2 тона светлее цвета лица.

Не делайте макияж в затемненной или плохо освещенной комнате. Очень важно находиться там, где есть естественный свет, чтобы вы могли сразу увидеть результаты. Кроме того, не заполняйте морщины хайлайтером, так как в конечном итоге вы только подчеркнете их.