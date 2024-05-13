Скандалы: Сдала сестру в приют и не хочет приезжать в Россию

История «Золушки» Натальи Водяновой

Наталью Водянову на Западе окрестили «русской золушкой». Ведь её детство прошло практически в бедности, а теперь она жена богатейшего человека на планете. Добрая улыбка, хорошие дела, помощь и любовь к России… Кажется, Водянова нравится всем. Но что не так в жизни топ-модели? Тайны раскопал 78.ru.

Биография Натальи Водяновой

Наталья Водянова стала одной из первых топ-моделей, которая приехала из России и покорила весь мир. Первое время в Париже у неё не было денег даже на еду. Теперь же на её счетах миллиарды евро, которые она может тратить по своему желанию. Путь от нищенки до жены богатейшего человека мира у неё занял много лет.

Детство и юность Натальи Водяновой

Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде. Семья будущей супермодели была скромной, а отца Михаила Водянова девушка вообще не помнит, потому как родители рано развелись. Трёх дочек мама Лариса Викторовна воспитывала сама, да к тому же сестра Натальи Оксана с детства инвалид — у неё тяжёлая форма аутизма с ДЦП.

Поэтому семье пришлось столкнуться с буллингом и проблемами — в 80- такие диагнозы скрывали, к тому же не было никакого лечения и условий для таких особенных деток. Как рассказывает Водянова, ещё в детства она поняла, что особенные люди — тоже люди, просто им нужно чуть больше заботы и внимания. Поэтому, когда она выросла, стала заниматься благотворительностью и помогать тем, кто в этом нуждается.

— Когда Оксана родилась, от мамы отвернулась вся её семья, друзья, окружение, — поясняла Водянова, насколько неправильно люди относились к особенным детям в 80-е.

Маленькая Наташа рано повзрослела, потому что маме нужно было помогать — поэтому девочка пошла торговать на базар фруктами. Одно время не было грузчика, поэтому будущая супермодель поднимала 30-килограммовые ящики. Пределом мечтаний для Водяновой была новая одежда — позволить себе такую роскошь семья не могла, все донашивали старое.

— Ярко помню, как торговала мороженым по 14 часов подряд под палящим солнцем. Зато мама разрешала мне в день съедать до семи мороженых. На них я «честно» зарабатывала перевесом — обманывала людей, да. Но это было так вкусно! Я считаю этот опыт — опыт бедности — тем богатством, которое постараюсь передать своим детям, — заключила звезда.

Естественно, в школе девочку дразнили. После 9 класса она перевелась в Нижегородский педагогический колледж, а уже в 16 лет решила попробовать свои силы и отправилась в модельное агентство «Евгения». Так и началась история Золушки. Ведь на одном из просмотров Водянову заметил скаут агентства Viva Model Management, после чего пригласил на кастинг французской фэшн-компании в Москву. Яркая внешность русской красотки покорила французских боссов, которые позвали её в Париж в 1998 году — там она через несколько лет стала суперзвездой.

Карьера Натальи Водяновой

Первое время Наталья ходила по самым разным подиумам, причём, не только в столице Франции, но и в мире. А в 1999-м состоялось её легендарное знакомство с Жан-Полем Готье. После того, как модельер увидел её, то предложил начинающей модели работу — для неё это стало путёвкой в свет, ведь жизнь в Париже была дорогая, провинциалка из России долго не могла позволить себе элементарных вещей.

— Я не думала, что добьюсь успеха. Все чего я хотела — зарабатывать столько, чтобы обеспечивать безопасность моей маме и сестре, — говорит Наталья.

В то время покровительствовал девушке состоятельный врач-француз, который помог ей с учёбой и работой. Как говорила Наталья, романтических отношений между ними не было, они были друзьями и в будущем Водянова предложила ему даже стать крестным отцом её ребёнка.

В 2000-м Наталья приняла участие в нью-йоркской Неделе высокой моды, после чего её завалили предложениям от таких компаний как Gucci, Ives Saint-Laurent, Calvin Klein. Модель снялась для изданий Vogue и Harper’s Bazaar.

— Когда только начинала эту работу, то и подумать не могла, что она так отразится на моей семье. Это полностью изменило жизнь Оксаны и мамы. У сестры появились не только новые навыки, самостоятельность, но и друзья, за ней сейчас ухаживает очередной мальчик. Она полюбила платья, заплетать волосы, хорошо использует коммуникативную доску, то есть может общаться с окружающими, — откровенничала Наталья в интервью.

Два года спустя она снова появилась в Нью-Йорке, где уже ходила по подиуму в нарядах от 19 дизайнеров, а после получила контракт и стала «лицом и телом» Calvin Klein. Несколько месяцев спустя она открывала и закрывала показы коллекций Ives Saint-Laurent, которые считаются самыми престижными в мире моды.

Ещё одним шагом стала съёмка для календаря Pirelli 2004 года. В тот год по данным Sunday Times, Наталья вошла в 300 самых состоятельных людей Великобритании, её состояние оценивалось в 4 миллиона долларов.

В 2007-м она подписала контракт и стала официальным лицом французского модного дома Chanel. А уже в 2008-м Водянова неожиданно для многих объявила о завершении карьеры модели, так как желала посвятить себя семье и благотворительности.

Несмотря на громкие слова, периодически она все-таки выходит на подиум и участвует в показах в качестве приглашённой звезды. За это ей платят огромные деньги. Например, звезда стала лицом рекламной кампании духов «Шалимар», а позже приняла участие в фотосессии аромата «Эйфория» бренда Calvin Klein.

— Что касается фигуры, то Наташа всегда любила покушать. Я помню, как-то она съела за раз 27 пельменей. Это было перед отъездом на съёмку в Италию. Она никогда сильно не следила за фигурой, ела что хотела. Просто есть модели, у которых так хорошо работает метаболизм, что они остаются стройными, — говорят о модели друзья.

В 2017-м вместе с брендом H&M запустила экологическую коллекцию — она снялась в лёгком летящем платье из плиссированной ткани (оно сделано из переработанных вторичных отходов, которые были найдены в океанах и в прибрежной зоне).

Сейчас на модель продолжает сотрудничать с модными брендами, например, в 2020-м снялась в кампании люксового бренда Burberry.

Телевидение и общественная деятельность

Наталья Водянова в начале 2000-х решила осуществить ещё одну свою давнюю мечту и снялась в кино. Первой работой стал фильм «Агент „Стрекоза»», вышедший на экраны в 2001 году. После этого поклонники видели её в «Битве титанов», а затем в комедии «Влюбленные», правда, все роли были проходными.

В 2009 году её позвали вести полуфинал международного конкурса «Евровидение», который проходил в Москве. Её коллегой стал Андрей Малахов.

В 2013-м Водянова составила компанию Дмитрию Нагиеву и стала соведущей в шоу «Голос. Дети». По её словам, она обожает детей и прекрасно взаимодействует с ними, поэтому ей было легко работать на Первом канале.

После Водянову можно было увидеть на презентации в «Сочи-2014», а затем она вела церемонию жеребьёвки для отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2018.

Что касается благотворительности, то об этой теме Водянова задумалась ещё в начале 2000-х, когда стала получать сверхдоходы. История семьи и проблемы детей не оставили равнодушной модель, поэтому она начала постепенно привлекать партнёров и помогать людям.

В 2004 году модель основала собственный фонд «Обнаженные сердца» для строительства детских площадок на территории России и за рубежом. Позже фонд стал заниматься не только строительством, но и стал нести информационно-образовательные функции. За несколько лет фонду удалось создать более 100 игровых площадок и парков в 68 городах России.

Успех вдохновил Водянову на открытие ещё одной программы «Каждый ребёнок достоин семьи». В рамках этой истории Наталья и её коллеги пытаются помочь детям с особенностями развития стать полноправными членами семьи, если их бросили родители. Основная деятельность здесь направлена на то, чтобы изменить сложившуюся в России систему, в которой все больше семей отказываются от малышей с особенностями.

Скандал с Натальей Водяновой

В 2015 году весь мир обсуждал скандал, который произошёл с участием сестры Натальи Водяновой. Оксану, пришедшую в кафе, не просто выгнали, но и оскорбили. Все дело в том, что из-за болезни внешность сестры изменилась, поэтому руководство кафе посчитало, что она пугает остальных посетителей. В итоге в дело даже пришлось вызвать полицию — и было заведено дело об оскорблении чести и достоинства.

Впрочем, представители кафе имели другую версию. По их словам, Оксана хотела зайти за барную стойку, а, получив отказ, начала биться головой о стену. После этого ей предложили вызвать скорую и покинуть кафе, но та закатила скандал.

Историю обсуждали несколько недель — высказывались самые разные знаменитости, а также общественные деятели. Сама Водянова приехала к сестре и начала заниматься этим вопросом. Для неё важным оказалось и то, что проблемы особенных людей стали обсуждаться на самом высоком уровне. Он даже встретилась с руководством кафе, объяснив, что российское общество не принимает инвалидов.

Большой скандал с младшей сестрой Натальи Водяновой

В 2022 году в одном из американских СМИ появилась большая статья о младшей сестре Водяновой. Оказалось, что девочка родилась в семье последней, а так как все жили очень скромно, то Наталья с матерью решили отдать её в другую семью. Тогда будущей топ-модели было 18 лет.

В итоге девушка в 2000-м попала в новую семью в Северную Каролину, где ей дали новое имя — Дженнифер Бёрнс. Когда Водянова прославилась, она пыталась найти сестру, но все было безуспешно. Сама Дженнифер в 22 года решила зарегистрироваться на сайте, где нашла родных при помощи ДНК. Так они и воссоединились.

Правда, затем появилась конспирологическаая теория относительно Дженнифер. В то время Водянова была близка с фотографом Алексеем Васильевым, который якобы является отцом девушки. И, чтобы не рушить карьеру Натальи, было принято решение отдать её. А вся история с матерью, лишь прикрытие. Официальной информации об этом так и не последовало.

— Может ли скаут влюбиться в модель? Конечно. У меня жена — модель. Конечно, может быть какая-то влюблённость. У меня, к примеру, есть стих, посвящённый Ольге Куриленко, я тогда только начал писать. Но, в принципе, для того, чтобы построить карьеру, модели необязательно заводить какие-то романы. Если только с пластическим хирургом. А вот от романа со скаутом внешность не меняется, это никак не поможет. Работающий скаут будет продвигать модель, независимо от отношений, — туманно рассказал Васильев.

Личная жизнь Натальи Водяновой

После переезда в Париж у Натальи Водяновой был роман с фотографом Алексеем Васильевым, а также ей приписывали отношения с богатым врачом, который стал её наставником. Но первый брак у неё состоялся не с этими мужчинами.

Первый брак с Джастином Портманом

На одной из закрытых вечеринок Наталья познакомилась с коллекционером картин и свободным художником Джастином Портманом, англичанином по национальности. Это был 33-летний аристократ, которому сразу приглянулась русская модель. Через некоторое время Портман позвонил девушке и предложил встретиться, после чего они стали жить вместе. Уже в начале 2001 году Водяновой предложили выгодный контракт в Африке, и англичанин поехал за ней. Там выяснилось, что она беременна. Сын Лукас появился на свет в Лондоне в 2001 году. Полгода спустя девушка уже вышла на подиум.

— Заводить детей тогда было настоящим безумием. Но я была влюблена, и это казалось важнее всего другого на свете. Если бы я узнала, что моя дочь забеременела в 18 лет, я бы её точно убила! — шутила спустя годы Водянова.

Брак официально зарегистрировали 1 сентября 2022 года в Петербурге: торжество длилось три дня, в том числе и за городом в Петергофе. Позже у Натальи родилась дочь Нева, а в 2007 году сын Виктор.

В 2010-м появились слухи о расставании Водяновой с Портманом. Говорят, что муж начал пить, что изводил девушку, которая нашла себе нового ухажёра. Ей приписывали отношения с режиссёром Андреем Болтенко, но это оказалось ложью. В 2011 году Водянова рассказала, что рассталась с отцом своих детей.

— Я очень практичная мать, а Джастин совсем не практичный отец. Он очень любит детей и при этом не из тех, кто не забудет искупать или убедится, что все пошли погулять. В итоге мне приходилось все делать одной, без его участия. И такая ситуация сильно нас разъединила, потому что воспитание и уход за детьми — это то прекрасное, что нужно переживать и делать совместно, — говорила топ-модель о причинах развода.

А вот что по этому поводу говорил Портман.

— Я знал это… Моя жизнь больше не была в синхронности с её модной жизнью. Я думал, что она стыдится меня. Я становился для неё чем-то вроде старой и вышедшей из моды сумки от Louis Vuitton. Тогда я добровольно отправился на 28-дневный курс в реабилитационный центр. Для меня быстро стало очевидным, что это не то место, где мне следовало находиться, но я решил, что должен оставаться там ради моей семьи, — делился Портман.

Наталья поставила точку в их отношениях, рассказав о хороших качествах бывшего мужа.

— Мой бывший муж творческий человек, он много знает, как ходячая энциклопедия. С ним было жутко интересно. Он всегда весёлый, всегда душа компании, интересный, яркий человек. Я до сих пор отношусь к нему с большим уважением и трепетом. Он отец моих детей, никогда в жизни ничего плохого про него не скажу. Просто так получилось… Я его разлюбила, это тоже нормально. Это случается, и разлюбить необязательно «за что-то, — говорила она.

Второй муж Антуан Арно

В 2008 году Водянова познакомилась в Париже с французским миллиардером, сыном владельца концерна LVMH Антуаном Арно. Позже они встретились и стали общаться как друзья, а в 2011 году у них завязались романтические отношения — достаточно быстро они познакомились с родными и стали жить вместе.

В 2014-м у пары родился сын Максим, а два года спустя сын Роман — это был пятый ребёнок Водяновой. Многие говорили, что пара ожидает ещё наследников — то и дело в прессе появляются новости о «беременности» звезды, но пока они ничем не подкреплены.

В 2019-м после Нового года Водянова опубликовала кадр с помолвочным кольцом, а официальная свадьба состоялась в 2020-м — после этого супруги переехали в особняк в Париже. Сейчас то и дело говорят, что Наталья может снова стать матерью.

— Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчёт меня. Получилось как в сказке: он на коленях и делает предложение… на русском, — подчёркивала топ-модель на своём YouTube-канале.

По материалам Elle, Tatler, EG, «СтарХит», GQ, Esquire, «7дней», News.ru.

Михаил Садчиков-младший

Оригинал материала: “78.ru”