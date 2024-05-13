Mamba: 54% россиянок готовы пойти к мужчине домой только на 9-10 свидании

Сервис знакомств “Мамба” провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, как они воспринимают приглашение домой от нового партнера и свидетельствует ли это о серьезных отношениях.

По результатам опроса 89% женщин и 54% мужчин считают, что приглашение домой подразумевает близость. Однако для 18% участников это может быть просто способ показать свои кулинарные навыки.

Мужчины чаще романтизируют такие встречи, и каждый десятый надеется на совместное проживание в будущем. Они также чаще ожидают знакомства с родителями партнера после домашнего свидания.

Мнения разделились относительно количества свиданий перед приглашением домой. Более половины девушек (54%) говорят, что им нужно 9-10 свиданий, чтобы решить о перспективах отношений, в то время как 66% мужчин считают, что это можно сделать уже на первой встрече.

Несмотря на это 53% мужчин считают, что готовность женщины встретиться дома свидетельствует о серьезных намерениях. Но их приглашение не вызывает бурных эмоций у большинства.

Женщины обычно не готовы к встрече с родителями на ранних этапах отношений и не согласятся на свидание у партнера, если он живет с родителями. Мужчины более открыты к этому.

Относительно вещей экс-партнера в квартире/доме мнения тоже разнятся. Большинство мужчин (52%) считают, что каждый может расставаться со своим прошлым по своему усмотрению, в то время как только 35% женщин согласны с этим.

По вопросу порядка в доме мужчины и женщины достигли согласия: приглашающая сторона должна хотя бы минимально навести порядок перед домашним свиданием.