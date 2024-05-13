Скандалы: Осетр по цене Лады Весты

Сколько стоила платная рыбалка на майские праздники

Платная рыбалка как бизнес и форма досуга развивается в России с 1991 года. За исключением цены «за путевку», которая опережает инфляцию, каждый год появляются новые нюансы, о которых рыболовам следует знать ДО, а не после разматывания удочек, спиннингов и донок. В чем и убедился корреспондент НИ.

В качестве показательного объекта автор этих строк выбрал пруд в ближайшем Подмосковье, который принадлежит крупной компании, — она во многом устанавливает правила игры на рынке платной рыбалки.

Автор бывает здесь почти каждый год на протяжении последних 25 лет и может сравнить с тем, что было, с тем, что стало.

И на первый взгляд, ничего не поменялось: как и годом, и двумя годами раньше, плата за путевку составляет 5 тысяч рублей с одного рыбака.

При этом рыбаком считаются все лица мужского пола выше 145 см. Провести бесплатно сына-акселерата нельзя. А вот жену или даму — можно (если женщина идет в сопровождении мужчины, а не приехала сама по себе).

Можно вспомнить, что 20 лет назад цена была от 1500 рублей, но с тех пор столько воды и рыбы утекло, что и вспоминать не хочется. И надо заметить, что растущую плату владельцы бизнеса пускают в том числе и на благоустройство.

Вместо биотуалетов, например, по периметру пруда появились совершенно цивилизованные санузлы — с освещением, унитазами, умывальниками и зеркалами. Кроме того, теперь каждое рыболовное место имеет свою беседку, мангал и бетонную урну для мусора. Есть и несколько домиков, и вип-зона с мягкими диванами вместо деревянных лавок.

Ну и само собой — сервис по полной программе. Аренда любых удочек, спиннингов и карповиков, продажа червей, кукурузы, прикормки — пожалуйста. Правда, цена аренды удочки окажется по цене самой удочки (1500- 3000 руб за штуку). Не хочешь тащить свои вещи к месту ловли — тебе услужливо предложат «такси» (то есть человека с тачкой и шашечками на борту). Проголодался во время ловли? По одному звонку принесут еду и напитки из ресторана…

Получив 5 тысяч рублей за путевку, администратор вежливо спрашивает:

— А где ловить будете?

Оказалось, что у 90 процентов мест теперь есть обязательная доплата за беседку: крытая стоит 3500 руб, а открытая — 2500. Дорого? Но на других прудах этой компании, судя по официальному сайту, аренда беседок была еще выше!

Так что пришлось пойти на участок берега, где в базовые 5 тысяч входит лишь стол с двумя лавками и мангал.

Второй вопрос от администратора:

— А вы точно правила ловли знаете?

Вроде бы все с этими правилами просто.

Первое: в стоимость путевки входит только 7 кг карпа. Если больше, то рыбак платит за перевес 1200 руб за кг. (для сравнения: цена свежего карпа в супермаркетах 220-300 руб/кг).

Постоянное уменьшение нормы в путевках платных прудов — давняя тенденция. У автора этих строк есть фото от 2002 года: мы втроем с друзьями выловили за одно утро 52 кг рыбы (форель, карп и даже трофейный сазан на 9 кг). и, помнится, никаких штрафов не платили.

Второе: нельзя отпускать пойманную рыбу. Нельзя делиться рыбой с другими рыбаками. В противном случае это расценивается весьма жестко:

Случай сокрытия выловленной рыбы расценивается как хищение, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Третье: удовольствие вытащить трофей больше 4 кг связано со сложной процедурой. Ежели удастся вытянуть монстра-сазана, сома или осетра, то следует немедленно звонить администрации, выдерживая улов в подсадке в воде. Далее вы вместе с сотрудником фирмы решаете — отпустить трофей обратно иди выкупить себе по умопомрачительным ценам. Например, 100-килограммовый осетр может стоить рыбаку 1 млн 500 тысяч рублей! Кажется, столько же просят за новую Ладу Весту после повышения цен АвтоВАЗом.

Расценки на трофейную рыбу:

рыба от 4 до 7 кг оплачивается в 2-м размере

рыба от 7 до 15 кг оплачивается в 3-м размере

рыба от 15 до 30 кг оплачивается в 4-м размере

рыба от 30 до 50 кг оплачивается в 5-м размере

рыба от 50 до 100 кг оплачивается 12.500ркг

рыба от 100 кг оплачивается 15.000ркг

При этом надо иметь в виду, что так называемый «размер» в разы превышает стоимость той же рыбы в магазинах или на рынке.

Оценить значение этих правил автор смог уже через полтора часа, когда в течение 5 минут на обе удочки выловил двух здоровенных карпов весом по 3 кг каждый. Далее попалась парочка рыб поменьше — и тут удачливый рыбак встал перед выбором: ловить дальше с перспективой попасть на деньги или сматывать удочки.

Решено было сматывать удочки. При взвешивании оказалось, что и перевес все равно был и пришлось доплатить еще 1184 рубля (включая, правда, плату за чистку рыбы).

Потратив в общей сложности 6184 рубля за полуторачасовую рыбалку (это — не считая платы за бензин, а так же покупки прикормки, червей, колокольчиков в магазине «Рыболов» за 862 рубля), автору подумалось, что трехкилограммовые карпы — это часть бизнес-модели платного пруда.

В самом деле, кто из азартных рыбаков при наличии клева прекратит ловлю и если не уедет домой, то переключиться на приготовление шашлыков? Второй вариант тоже неплох при наличии компании и припасенного мяса. Но это уже не рыбалка, а просто пикник на берегу пруда, пусть даже и весьма живописного.

Впрочем, удивляться дороговизне досуга на природе не приходится. Если за ночь в деревянном домике «природные» отели в Подмосковье требуют по 30 тысяч рублей, значит, есть спрос и на такие услуги.

Альтернативой платным услугам служит, конечно, бесплатное ужение рыбы. Но автор этих строк не представляет, где эта рыба еще осталась в радиусе 200 км от Москвы. И так, чтобы к месту ловли был нормальный подъезд на автомобиле.

Пару лет назад попытка половить «на халяву» лещей в Оке обернулась полным крахом. Во-первых, ничего толком не поймали, если не считать пары рыбок с мизинец, во-вторых, еще и скандал с жителями какого-то СНТ возник — как это мы заехали на внедорожнике на «их» пляж?!..

Дисклеймер:

Разумеется, что приведенные цены касаются одного предприятия. На рынке платных рыбацких услуг есть и другие предложения. Но очень часто может оказаться так, что рыбу вы там не поймаете. Ее либо очень мало, либо она специально перекормлена комбикормом владельцами заведений. Но это — другая бизнес-модель платной рыбалки.

Виктор Левин

Оригинал материала: “Новые Известия”