 

Booking.com признали привратником и обязали следовать требованиям DMA

13.05.2024, 14:18, Разное
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Европейская комиссия, ссылаясь на Закон о цифровых рынках, назначила Booking.com “привратником” и начала расследование против социальной сети X, пишет агентство Reuters.

Хотя Booking.com в ближайшее время обязан начать выполнять требования DMA, статус X и TikTok еще предстоит определить. Однако уже было решено, что рекламные сервисы X Ads и TikTok Ads не соответствуют критериям “привратника” в ЕС.

Странно, что TikTok уже признавался “привратником” в июле 2023 года, однако компания Byte Dance, владеющая сервисом, оспорила это в суде. ЕС должен повторно доказать отношение TikTok к данной категории сервисов.

DMA – один из самых строгих законов, направленных против доминирования крупных технологических компаний, налагает на них жесткие обязательства по модерации контента, обеспечивает честную конкуренцию и облегчает переключение между сервисами. Требования DMA обязаны соблюдать сервисы, попадающие под определение “привратника”.

Чтобы быть признанным “привратником”, платформа должна иметь много пользователей и играть важную роль в бизнес-процессах компаний, использующих ее сервисы. Например, в начале 2024 года App Store от Apple также был признан “привратником” в ЕС.


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