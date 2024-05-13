Создает иллюзию естественного румянца, вызванного морозом: стильный макияж Frosty Glam и как его повторить

Макияж Frosty Glam получил свое распространение благодаря социальным сетям. Многие девушки показывают, как повторить трендовый мейк-ап самостоятельно в домашних условиях. Если вы ищете эффектный образ, который заставит вас почувствовать себя настоящей Снежной королевой и оказаться в центре внимания, то этот макияж точно для вас.

Концепция и характерные особенности

Новый тренд связан с появлением модели Джиджи Хадид на светском мероприятии Met Gala 2023 года. С этого момента модницы со всего мира загорелись желанием воссоздать макияж, придуманный визажистом Патриком Та для знаменитости.

Концепция заключается в том, чтобы с помощью румян создать эффект естественного румянца, вызванного морозом. Основное внимание уделяется макияжу глаза. На них наносятся белые тени и создается иллюзия инея на ресницах. Последний штрих – розовые губы с блеском.

Создать такой трендовый «ледяной» образ очень просто. Вам просто нужно следовать пошаговому руководству, представленному ниже.

Шаг 1: подготовка кожи

Никогда не следует забывать о том, что основа для безупречного макияжа – это хороший уход за кожей. Начните с умывания лица и нанесения сыворотки, увлажняющего крема. Рекомендуется использовать праймер, чтобы макияж дольше держался.

Шаг 2: основа

С помощью влажной кисти или губки нанесите тональный крем, чтобы выровнять тон кожи. Обязательно покройте косметическим средством уши и шею. Отдавайте предпочтение тональному крему с матовым покрытием, чтобы весь блеск стиля Frosty Glam был сосредоточен на глазах и губах.

Шаг 3: маскирующее средство

Скройте любые недостатки и точки на коже консилером густой и плотной консистенции. Нанесите немного средства на область темных кругов и растушуйте. Сверху покройте тонким слоем полупрозрачной пудры.

Шаг 4: румяна

Обильно нанесите румяна розового, красного или слегка лилового цвета на яблоки щек, чтобы имитировать естественный румянец, который появляется, когда вам становится холодно. Нанесите немного косметического средства на переносицу. Вы можете сначала нанести кремовые румяна, а затем «запечатать» макияж с помощью пудры.

Шаг 5: оттенки холодных тонов

Нанесите на веки белую основу: это могут быть жидкие тени или белая подводка для глаз. Переходите от внутреннего уголка глаза к середине века, чтобы ваш взгляд стал выразительнее. Затем нанесите тени или хайлайтер с серебряными блестками, чтобы добиться «ледяного» эффекта.

Шаг 6: длинные ресницы

Красиво завейте ресницы и нанесите несколько слоев туши, чтобы ресницы выглядели более густыми и длинными. При желании вы также можете использовать накладные ресницы, чтобы создать более драматичный лук.

Шаг 7: яркие губы

Очертите контур губ с помощью карандаша или телесного оттенка. Затем нанесите прозрачный блеск для придания глянцевости и «сочности».

Полезные советы

Знаете, в чем заключается основное преимущество трендового макияжа Frosty Glam? В том, что вы можете экспериментировать с различными цветами и текстурами. Вот полезные советы по созданию эффектного мейк-апа:

Серые тона. Если вы хотите еще больше подчеркнуть свои глаза, используйте серые тени, а затем нанесите серебристый блеск для придания морозного эффекта. Нанесите на губы телесную помаду (можно с блеском, а можно матовую на ваше усмотрение). Дуохромные оттенки. Если вы хотите привлечь еще больше внимания своим макияжем Frosty Glam, используйте дуохромные голографические тени. Обычно они переливаются сиреневым, фиолетовым или синим цветом в зависимости от угла попадания солнечного света. Губы сделайте матовыми, телесного оттенка. С оттенком синего. Дополните образ персиковыми румянами и небольшим количеством бронзатора на скулах и веках, чтобы придать глубины. Сделайте макияж в виде кошачьих глазах с помощью голубой подводки. Пастельно-голубые оттенки. Вместо белых теней можно использовать светло-голубые тени. Они могут быть матовыми.

Вы также можете использовать тени для век металлик: серебристые, серые или синие. Нанесите немного хайлайтера на верхние участки лица и покройте губы глянцевой помаду телесного цвета.