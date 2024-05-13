 

Минтруд предложил добавить решалу и смотрящего в Общероссийский классификатор профессий

13.05.2024, 13:33, Разное
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Министерство труда предлагает пополнить Общероссийский классификатор профессий двумя новыми специальностями, связанными с криминальным миром – решалой и смотрящим.

В пояснении ведомства указывается, что решалами следует называть специалистов, оказывающих определённую плату за услуги посредника по урегулированию конфликтных ситуаций или проблем, используя при этом свои социальные связи. Смотрящие же – лицо, занимающее место в преступной иерархии и уполномоченное решать вопросы в отдельных территориальных образованиях или учреждениях системы ФСИН.

Основным мотивом такого нововведения в министерстве назвали желание ввести в правовое поле ряд споров, не регулируемых нормативными актами. Также чиновники руководствовались необходимостью достоверно идентифицировать лиц, отвечающих за определённые процессы в обществе и на определённой территории.

– Если мы выведем смотрящих и решал из тени, это не только позволит улучшить микроклимат, но и наладить коммуникацию между официальным миром и воровским, а также социально защитить такие профессии. В частности, профильные специалисты смогут легально платить налоги, не нарушая закон, рассчитывать на трудовой стаж и достойную пенсию, – пояснил замминистра труда Василий Жвакин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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