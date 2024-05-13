Скандалы: Возможны остатки

Чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд

Чистый отток капитала из России в I квартале увеличился до $28 млрд, следует из расчетов НИУ ВШЭ («Известия» их изучили). Речь о легальных операциях и средствах на счетах граждан и компаний РФ в иностранных юрисдикциях. В начале прошлого года показатель был в полтора раза ниже. Главная причина — в сложностях с возвратом валютной выручки в страну из-за проблем с платежами, пояснили эксперты. Это влияет на курс рубля, который по прогнозу Минэка ослабнет к концу 2024-го.

Каковы объемы чистого оттока капитала из РФ

Чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) заметно вырос в I квартале 2024-го, следует из «Комментариев о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова. Показатель увеличился до $28 млрд.

— За тот же период прошлого года отток был $16 млрд, в IV квартале 2023 года — всего $10 млрд. В целом за четыре последних квартала чистый отток составил $62 млрд, — уточнил «Известиям» Сергей Пухов.

Под оттоком капитала частного сектора понимаются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ (граждан и компаний) в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты. Цифра не учитывает данные госсектора, а также резервные активы и операции ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее призывала не путать эти трансакции с выводом денег из РФ по подозрительным основаниям.

Основная причина нынешнего роста связана с проблемами получения и задержками экспортной валютной выручки, пояснил Сергей Пухов. В исследовании уточняется, что в марте одновременно подскочила стоимость продаваемых за рубеж товаров и ухудшилась ситуация с расчетами. Цена нефти Brent в начале весны превысила $86 за баррель впервые с ноября прошлого года, а газа поднялась выше $300 за 1 тыс. куб. м.

Как писали ранее «Известия», после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023-го многие зарубежные банки отказались проводить платежи с Россией или значительно ужесточили их проверки. Трудности возникли с контрагентами из Китая, Турции и Казахстана. В итоге весь прирост экспортной выручки в марте по сравнению с февралем остался на счетах иностранных банков, говорится в исследовании ВШЭ.

При этом обязательства частного сектора перед нерезидентами сокращаются (на $4 млрд в I квартале). Это происходит, потому что последние все меньше выходят из капитала российских компаний, отмечается в исследовании.

«Известия» направили запрос в ЦБ об объемах оттока капитала.

В марте иностранные активы (исключая резервные) увеличились на $15,5 млрд: это преимущественно отражало лаги в поступлении оплаты за возросший в том месяце экспорт, подтвердила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Из этого можно сделать вывод, что речь идет о части выручки российских экспортеров, временно зависшей в зарубежных банках в виде дебиторской задолженности и статистически отражаемой как отток капитала, — сказала она.

К этому добавляются специфические условия торговли с некоторыми странами, такими как Китай и Индия, где сроки проведения платежей весьма длительные, заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Свое влияние на отток капитала оказывает и разделение крупных российских компаний, которые создают независимые юридические лица, чтобы продолжать ведение бизнеса, добавил научный сотрудник Центра Россия — ОЭСР Президентской академии Кирилл Черновол. В итоге часть средств перетекает на счета за рубежом.

Как отток капитала влияет на курс рубля

В результате приток валюты в страну отстает от того, что можно было бы ожидать при улучшившейся конъюнктуре, заявила Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Такая ситуация приводит к более слабой динамике курса рубля, чем она обычно складывается при подорожавшей нефти и растущих доходах.

В 2024 году нацвалюта незначительно ослабла: в январе она торговалась около 90 рублей за доллар, а в мае — около 92 рублей. В апрельском макропрогнозе Минэк значительно ухудшил ожидания по среднему курсу за год до 94,7 руб./$. Поскольку в первые месяцы 2024-го нацвалюта торговалась в пределах устойчиво ниже последнего значения, значит, в конце года она может дополнительно ослабнуть. К концу 2024-го ожидается, что рубль будет торговаться выше 98 единиц за доллар. «Известия» направили запрос в Минэк.

Волатильность нацвалюты и беспрецедентное давление на экономику России в свою очередь подталкивают россиян к увеличению вывода капитала за пределы страны, в том числе для сохранения стоимости собственных активов, предполагает Михаил Гордиенко из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Несмотря на то что в марте российская валюта предприняла попытку укрепления, фундаментальные факторы ухудшаются, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Впрочем, стабилизации рубля способствует продление указа об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года.

Временные лаги прихода в Россию экспортных поступлений, вероятно, пока останутся, считает Ольга Беленькая, то есть давление этого фактора на показатель оттока капитала (а значит, и на нацвалюту) сохранится.

Чем быстрее Россия проведет импортозамещение и чем масштабнее начнет развиваться собственная промышленность — тем меньшим будет отток капитала, уверен Михаил Гордиенко. Кроме того, ведется активная работа по упрощению перевода средств из-за рубежа.

Мария Строителева

Оригинал материала: “Известия”