 

Мнение: Кто предал Героя России?

13.05.2024, 12:50, Разное
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11 августа 2023 года в Луганске произошла трагедия. В результате выстрела из пистолета ПМ, погибла 18-летняя Дарья Киселева.

Роковой выстрел прогремел у скамейки напротив Храма иконы Божией Матери «Умиление». И достоверно установить, кто выстрелил в девушку, можно было уже в самые первые часы после трагедии, изъяв записи с камеры видеонаблюдения, установленной на православном храме.

Но в первые дни после трагедии, видимо, не было такой необходимости. У следствия, судя по всему, не было проблем с раскрытием преступления.

Запись с камеры видеонаблюдения, установленного в православном храме, изъяли лишь 21 августа, через 10 дней после трагедии. И, похоже, не для того, что бы видеозапись стала доказательством в уголовном деле о гибели Дарьи Киселевой. Складывается впечатление, что видеозапись изъяли, чтобы она не досталась никому, чтобы не утекла в паблик.

Более полутора месяцев компакт-диски хранились в материалах уголовного дела. И лишь 9 октября 2023 года московские криминалисты приступили к проведению исследования видеозаписи.

Но вот что важно. В технико-криминалистическом управлении Главного управления криминалистики Следственного комитета России исследовали не компакт-диски, на которые были перенесены записи с камеры видеонаблюдения, установленной на православном храме. Московские криминалисты исследовали файлы, которые им прислали из Луганска по электронной почте. И установили, что присланное видео не пригодно для идентификации того, кто выстрелил в 18-летнюю девушку.

В феврале 2024 года обвинение в убийстве предъявили подполковнику, Иреку Магасумову.

Но в материалах уголовного дела оказалось предостаточно других доказательств, из которых следует, что Магасумов не мог стрелять в Киселеву. В момент рокового выстрела офицер находился в другом месте, более чем в 100-метрах от места трагедии, около кафе «Панорама».

Подробности – в программе «Кто предал Героя России?»

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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