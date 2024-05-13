Скандалы: Впали в зависимость

Брюссель критикует продукцию из РФ, но при этом в разы повышает импорт российских удобрений

Импорт удобрений из России в ЕС достиг максимума. Несмотря на введенные против Москвы санкции в разных сферах, Брюссель активно продолжает закупать российскую продукцию. Некоторые страны жалуются на экологичность сырья, однако даже это никого не останавливает. Подробности — в материале «Известий».

Понравились российские удобрения

«Европа становится всё более зависимой от российских удобрений, как ранее это произошло с газом», — сообщила The Financial Times со ссылкой на слова одного из крупнейших производителей удобрений для сельскохозяйственных культур, исполнительного директора Yara International Свейна Торе Хользетера.

Евростат опубликовал данные, согласно которым в июне прошлого года Евросоюз импортировал из РФ в два раза больше удобрений, чем в 2022-м. Таким образом, российский импорт удобрений находится на рекордном уровне, составляя треть от общего импорта.

Для роста растений необходимы азотные удобрения — аммиак и мочевина, которые производят с использованием природного газа, поэтому, как пишет издание, «удобрения стали новым газом».

С февраля 2022 года введенные против РФ санкции ограничили доступность природного газа, основного источника азотных удобрений. Из-за высоких цен их производство в ЕС упало в 2022 году и не восстановилось. Российские цены на некоторые компоненты ниже их себестоимости в Европе.

Это ударило по фермерам, в некоторых государствах использовать удобрения и вовсе перестали, что в свою очередь снизило урожайность и усугубило продовольственный кризис. После падения цен на природный газ снизились и цены на удобрения. Однако из-за того, что большую долю европейского рынка удобрений занимают российские производители, европейцы испытывают трудности.

В то же время российские власти продлили квоту в 19,7 млн т на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. Эти меры направлены на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.

В ЕС недовольны

В 2023 году закупки со стороны ФРГ выросли почти вдвое по сравнению с 2022-м и более чем в семь раз по сравнению с 2021 годом. Франция увеличила объем на четверть по сравнению с прошлым годом и в два раза по сравнению с позапрошлым.

В целом ЕС приобрел в феврале этого года 521,3 тыс. т российских удобрений на €167 млн, что на 16% больше, чем в январе. В этом году обороты особенно нарастила Бельгия, увеличив импорт почти в пять раз, Румыния и Болгария — более чем в два раза и Германия — в 1,8 раза.

Таким образом, Россия сохраняет первое место по импорту азотных удобрений в государства Евросоюза, составляя 24% от общего объема. Другие крупные поставщики ЕС — Алжир, Египет и Соединенные Штаты.

В Евросоюзе недовольны сложившейся ситуацией, считая, что если раньше была энергетическая зависимость от РФ, то теперь такая же зависимость от удобрений. Помимо этого, высказываются и экологические опасения об углеродном следе от российских удобрений.

Еще до февраля 2022 года в Евросоюзе ввели трансграничный углеродный сбор, в то время как российские компании обладают конкурентными преимуществами за счет более низкой себестоимости продукции.

Отказ от российского трубопроводного газа дорого обошелся Евросоюзу, особый удар пришелся по химической отрасли. В 2022 году из-за стремительного роста цен на газ было остановлено до 70% азотных мощностей, подскочили затраты на производство и десятки заводов встали. Тем временем российская продукция дешевле европейской из-за доступа к менее дорогим топливу и энергии.

Сильнее всего от российских поставок зависят страны Балтии и Финляндия, но так же нуждаются и государства с развитым сельским хозяйством — Нидерланды, ФРГ и Франция.

Пока без санкций

Евросоюз, несмотря на недовольство, не в состоянии отказаться от российских удобрений: ситуация в агропромышленном комплексе складывается непросто, к тому же постоянно происходят акции протеста европейских фермеров.

Пока против поставок российских удобрений не введены санкции. Однако в ЕС уже озаботились этим вопросом. По словам представителя Еврокомиссии Олафа Гилла, в Брюсселе активно изучают влияние импорта российских удобрений и зерна на рынок ЕС, а также оценивают необходимость принятия мер.

«Мы смотрим внимательно на факты, мониторим поток этих продуктов, то, как они влияют на наш рынок, на наших фермеров. Мы продолжим наблюдать. Если факты скажут, что нужны дальнейшие шаги, то мы рассмотрим их», — пообещал Гилл.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что пока санкций нет из-за риска нанести ущерб некоторым странам ЕС. Однако, по его словам, «такова позиция была до сих пор», но «если потребуются дальнейшие шаги, их обязательно рассмотрят».

Непродуманное решение

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елена Панина отмечает, что удобрения — это продукт более высокого уровня переработки, чем просто газ.

«Financial Times со ссылкой на данные Евростата пишет, что ЕС импортировал в два раза больше удобрений из РФ в июне 2023-го по сравнению с 2022 годом. В январе 2024-го Хользетер заявлял, что Европа сегодня зависит от российских удобрений. Если ЕС вынужден покупать у нас товар с большей добавленной стоимостью, то это хороший тренд для экономики России», — считает эксперт.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» пояснила, что рынок удобрений постоянно растет и, скорее всего, наблюдается переориентация поставок в растущей экономике.

— Те крупные производители, которые есть в развивающихся и развитых странах, практически полностью работают на внутренний рынок. Россия остается в тройке лидеров по экспорту удобрений. Даже формально ее невозможно заменить какой-либо другой страной, — считает эксперт.

Она добавила, что когда государства ЕС принимали решения об ограничениях и санкциях в этом отношении, они, видимо, не просчитали те последствия и убытки для собственного сельского хозяйства.

— У них сельское хозяйство постоянно сжимается. Сейчас есть новые постановления, связанные с ограничениями на крупный рогатый скот. Соответственно, фермеры не могут себе позволить держать поголовье скота в прежнем количестве или сокращаются посевные площади с учетом их переориентации на какие-то технические культуры. Потребности просто в этом становятся меньше, — пояснила специалист.

Аналитик подчеркнула, что даже при сокращении потребностей в удобрениях заменить Россию оказалось невозможно.

— Кроме того, важно, что нужен газ для производства удобрений в том числе, а Россия — крупнейшая страна-поставщик с большим запасом газа в мире. В общем это непродуманное решение, — резюмировала Еремина.

Ксения Логинова

Оригинал материала: “Известия”