Ученые назвали самый долгий эксперимент в истории

Самый долгий эксперимент по версии Книги рекордов Гиннесса начался в 1927 году, когда австралийский профессор физики Томас Парнелл решил исследовать свойства высоковязких материалов. Он взял остатки перегонки каменноугольных смол и, разогрев их, поместил в стеклянную воронку. Этот процесс занял три года.

В 1930 году он отрезал нижнюю часть воронки, позволяя медленно вытекать высоковязкой жидкости в сосуд. Первая капля битума упала спустя восемь лет. С тех пор капли образовывались примерно раз в десять лет, но тогда никто не смог зафиксировать этот процесс на фотопленку.

С 1988 года эксперимент начал длиться дольше, чем ожидалось, из-за установки кондиционера для поддержания постоянной температуры. Теперь капли образуются с частотой 12-14 лет.

Эксперимент наблюдают с помощью нескольких веб-камер, транслирующих событие на сайт Квинслендского университета. Несмотря на то, что большую часть времени ничего не происходит, это продолжительное наблюдение является уникальным случаем в науке.