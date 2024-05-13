Такер Карлсон торжественно открыл первый ресторан сети «Вкусно – и точка» в Чикаго

Американский журналист Такер Карлсон стал первым в Соединённых Штатах франчайзи сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка». Своё первое заведение сети на Мейн-роуд в Чикаго он открыл лично при большом стечении людей и в присутствии прессы.

Жители Чикаго смогут насладиться бургерами «Кремлёвский» и «Владимирский», отведать облепихового морса, а также перекусить белорусским картофелем фри и креветками. В первый же день в ресторане Карлсона пообедало около 3500 посетителей, большинство из которых были приятно удивлены вкусом и качеством продуктов.

Карлсон признаётся: он никогда не ел вкуснее, чем в московской «Вкусно – и точка» и попытался воспроизвести кулинарные шедевры этого заведения в родной стране, для чего выписал шеф-повара из Москвы. Однако журналист отвергает обвинения в низкопоклонстве перед Россией: на его кухне местные повара обучаются искусству приготовления бургеров, и они будут готовы взять дело в свои руки после достаточного обучения.

– Глупо отрицать, что россияне делают лучшие бургеры в мире, – говорит Карлсон. – Нужно быть индоктринированным снобом из Лиги плюща, чтобы не видеть этого. Америка во многом отстаёт от России: там лучше города, приятнее сервис, вкуснее блюда, и так далее. Есть куда стремиться. Возможно, когда-нибудь наш фаст-фуд и дорастёт до тех небывалых высот, которых достигли русские. Я не считаю позорным учиться у мастеров, тем более что в Москве с энтузиазмом восприняли идею выйти на американский рынок и потеснить традиционных игроков.

—