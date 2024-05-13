Кардиган-оверсайз с асимметричным шарфом и макси-сумка: модный прогноз на предметы одежды, аксессуары и обувь

Вероятно, благодаря успеху балеткора (микротренда весны-2024), фурор произвела одна из наиболее практичных и удобных вещей. Речь идет о комбинезоне, облегающем фигуру. И это далеко не единственный предмет гардероба, который становится мейнстримом. Разбираем модный прогноз на одежду, аксессуары и обувь. Эти вещи сейчас точно должны быть в наличии у каждой модницы.

Комбинезон «вторая кожа»

Облегающие комбинезоны помогают в создании соблазнительных женственных образов. Вы можете сочетать их с любой обувью и с любым верхом. Например, если нужно скрыть паховую зону, набросьте сверху свитер оверсайз. Если есть желание и возможность похвастаться стройной фигурой, тогда не добавляйте в образ ничего, кроме комбинезона и обуви. Такой предмет одежды привлечет внимание к вашему луку и вызовет восхищение у окружающих.

Кеды с анималистичным принтом

Самая трендовая обувь сезона – это кеды с леопардовым принтом на плоской подошве. Они удобны, практичны и, несомненно, станут яркой деталью в образе любой модницы. Их можно сочетать с одеждой более-менее нейтральных оттенков. Кеды с анималистичным принтом прекрасно дополнят сдержанный монохромный лук.

Кардиган-оверсайз с асимметричным шарфом

Это изделие «два в одном» станет настоящим спасением в прохладную погоду. Инвестировать в его приобретение очень выгодно, ведь у вас появляется и верхняя одежда, и аксессуар одновременно. Такой кардиган-оверсайз желательно сочетать с более-менее облегающим низом. Например, можно совместить в одном луке сразу два тренда: кардиган-оверсайз с ассиметричным шарфом плюс комбинезон. В такой одежде вам будет тепло и уютно. А окружающие будут восхищаться вашим стильным уличным луком.

Красные колготы

Чтобы освежить или даже полностью преобразить простой образ, наденьте красные колготы. Вы сразу увидите, как изменится ваш лук. Наряд станет более стильным и экстравагантным. Красные колготы особенно хорошо сочетаются с мини-юбками.

Если на улице относительно прохладно, тогда подберите теплые колготы. Они будут непрозрачные и чем-то напомнят леггинсы. Что ж, в этом нет ничего плохого. Ваш наряд, напротив, заиграет новыми красками.

Брюки с принтом животных

Как вы, возможно, догадались по фурору, вызванному леопардовой расцветкой кед, в 2024 году анималистичные принты переживают возрождение. Самые влиятельные инфлюенсеры из мира моды все чаще демонстрируют луки с вещами с подобной расцветкой. Очень часто встречаются наряды с брюками с анималистичным принтом. Подобный предмет гардероба следует сочетать с одеждой нейтральных цветов, чтобы не было перебора оттенков и узоров в контексте одного образа.

Макси-сумка

Квадратные, с мягкой или плетеной текстурой и в нейтральных тонах – в этом сезоне макси-сумки будут сопровождать нас везде. Чем крупнее по габаритам будет этот аксессуар – тем лучше.

Большие сумки полюбились модницам за свою практичность. Это тот случай, когда можно иметь под рукой все необходимые вещи, включая косметику и даже одежду. Принт и расцветка сумки – на ваше усмотрение. Главное, чтобы стилистически аксессуар хорошо вписывался в ваш образ.