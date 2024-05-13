 

На iPhone вышел эмулятор Gamma для запуска игр с PlayStation 1

13.05.2024, 9:56, Разное
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На iPhone появился бесплатный эмулятор PlayStation 1 под названием Gamma. Разработанный программистом ZodTTD (Бенджамином Старком), известным своими эмуляторами, он открывает для пользователей iPhone возможность играть в любимые игры для оригинальной консоли Sony без необходимости джейлбрейка. Об этом пишет издание The Verge.

Gamma предлагает ряд удобных функций: поддержка Bluetooth-контроллеров и клавиатур, настраиваемые экранные скины, синхронизация с Google Drive и Dropbox для резервного копирования файлов игр, а также сохранения прогресса.

Эмулятор доступен как для iPhone, так и для iPad, и не требует поиска файлов BIOS для запуска игр. Несмотря на некоторые проблемы с запуском отдельных проектов, большинство из них, по данным The Verge, включаются без проблем.

Бенджамин Старк ранее создавал эмуляторы для iPhone, такие как TurboGrafx-16 и N64 в 2008 и 2009 годах соответственно. Он также разработал эмулятор PSX4Droid для Android, но Google удалила его из Google Play в 2011 году.


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