 

Минцифры внедрит «SMS-антифрод»

13.05.2024, 9:33, Разное
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В ответ на растущее количество мошеннических и фишинговых атак через SMS-сообщения, министерство цифрового развития представило новый законопроект о введении обязательной идентификации отправителя SMS с использованием электронной подписи (УКЭП), реализуемой через приложение «Госключ».

Нововведения направлены на борьбу с незаконным использованием номеров для SMS, в том числе, когда злоумышленники отправляют сообщения от имени легитимных сервисов, таких как Telegram, используя рядовые номера телефонов.

Введение «SMS-антифрода» позволит успешно противостоять таким действиям, дополнительно устраняя возможность отправки сообщений с рекламой через автоматизированные системы. С 1 июня начнётся постепенное разворачивание системы на сетях операторов связи.

– Это обеспечит гражданам уверенность в подлинности автора сообщения и его содержимого, которое приобретёт юридический статус законного документа. В случае заражения телефона вирусами «Госключ» предотвратит возможность подписания сообщения зараженным устройством посредством биометрической защиты, – пояснили в пресс-релизе.

В переходный период SMS без цифровой подписи будут задерживаться при доставке абонентам на 4 часа. По мере расширения покрытия системы такие сообщения будут отложены уже на сутки. Полное покрытие с 2025 года позволит блокировать доставку любых неподписанных SMS, повышая безопасность цифровой связи. В будущем рассматривается внедрение аналогичной защиты и для электронных писем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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