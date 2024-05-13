Тепло возвращается

Затяжной период аномального холода в центрально-европейской части России, который длится уже 10 суток, продолжится до середины недели, после чего температурный фон к концу недели, наконец-то, вернется к климатической норме мая.

Инициативу в атмосфере перехватил антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, из-за облаков неуверенно появится солнце.

По мнению метеорологов, над Москвой разрозненные массивы дождевых туч появятся только в пятницу. Но если днем в понедельник еще +9 … +12°, то во второй половине недели потеплеет до +18 … +21°.

В Санкт-Петербурге в понедельник пройдут небольшие дожди, в последующие дни существенные осадки маловероятны. Дневная температура повысится с +9 … +12° до +17 … +20°.

В Центральной России кратковременные грозовые дожди также наиболее вероятны в конце рабочей недели. В первые дни +8…+13°, затем температурный режим вернётся в рамки климата – днём до +17 … +22°.

Небо над южными регионами России затянут поля фронтальной облачности, время от времени прошумят грозовые дожди. В такой ситуации приток солнечного тепла к земной поверхности сократится, и дневная температура не превысит +16 … +21°.

На Средней Волге возможны локальные ливни, но теперь сюда станут поступать более тёплые воздушные массы, и к концу рабочей недели столбики термометров дотянутся до +14 … +19°.

На Северо-Западе небольшие дожди ожидаются только в первые дни, но они будут связаны с тёплым атмосферным фронтом. В результате во второй половине периода даже на севере потеплеет до +12 … +17°, а в южной части и до +17 … +22°.

На Урале потепление окажется не столь ощутимым. В начале рабочей недели днём +6 … +11°, во второй половине – до +12 … +17°.

В Южной Сибири начало рабочей недели будет по-летнему солнечным и жарким – днём +22…+27°. Затем в регион прорвётся атмосферный фронт, несущий кратковременные дожди и похолодание до +13 … +18°.

На юге Дальнего Востока в первые дни местами возможны небольшие дожди, поэтому будет сравнительно прохладно. К среде погода наладится, и дневная температура повысится до +18 … +23°, на побережье Японского моря до +10 … +15°.