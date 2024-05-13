Мнение: Отказ от туалетной бумаги, школьники ненавидят Британию и раскачка России

1. Жителей Запада потихоньку приучают к мысли, что использовать лопухи вместо туалетной бумаги — это экономно и экологично. Начали рекламировать эту идею ещё в прошлом году, на примере некого зелёного беса, который практикует подобное уже 10 лет (ссылка). Конкретно этот страдалец выращивает у себя на заднем дворе какое-то особое растение с мятным привкусом. Как я понял из статьи, это его борьба.

2. Вот уже лет 10 как самым популярным именем для новорождённых в Британии является имя Мухаммед (ссылка). Неудивительно, что во многих школах страны большинство учащихся составляют дети мусульманских мигрантов. Газета Таймс приводит историю школьного учителя, который попросил в классе поднять руку тех, кто ненавидит Британию. Выяснилось, что ненавидят Британию… все 30 человек (ссылка).

Чувства школьников можно понять — полагаю, если бы аналогичный опрос провели у нас, многие русские школьники также заявили бы, что ненавидят Британию. Мигранты прибывают на Туманный Альбион не из созвездия Волопаса — они едут из Афганистана, Ирака и прочих стран, в поджоге и разрушении которых Британия приняла самое деятельное участие. Выходцы из бывших британских колоний, таких как Пакистан и Бангладеш, тоже имеют мало причин любить англичан. Кроме того, Британия навязывает школьникам интернационализм и срамные практики: понятно, что такую страну школьник из нормальной семьи уважать не может.

3. В России, впрочем, британцы делают ставку не на зелёных бесов и не на агентов срамного алфавита, а на шизопатриотов, которых они считают более подходящим инструментом для разрушения нашей страны. Кримсональтер пишет (ссылка):

Британцы открыто признаются, что их главная надежда в плане победы (именно западной полной победы, а не «торможения наступления России») на Украине заключается в том, чтобы спровоцировать внутрироссийский конфликт, направив «фрустрированных» россиян против российских властей (похоже, это эвфемизм для «рассерженных идиотов» или как их там правильно называют теперь?).

Британские и американские эксперты уже неоднократно жаловались, что кровавый мятеж известного кулинарного инфлюенсера не удалось как следует использовать против России, и ругали администрацию Байдена за трусость в плане эксплуатации открывшегося тогда окна возможностей. Вот и сейчас призывают «не бояться эскалации» и качать Россию «информационными операциями против властей».

Джек Уотлинг — старший научный сотрудник по сухопутным военным операциям в Королевском объединённом институте оборонных исследований, лондонском аналитическом центре, в программном материале для Foreign Affairs сообщает:

«В-третьих, хотя российская общественность в основном поддерживает СВО, существует глубокое недовольство российским правительством, которое можно использовать. До сих пор западные власти не проводили агрессивных информационных операций против российского правительства [прим. Кримсон: т. е. всё, что делали «качатели режима» до этого, — это по лондонским понятиям недостаточно агрессивно было], отчасти потому, что они воспринимаются как эскалационные, а отчасти потому, что от них не ожидается немедленного эффекта. Напротив, Россия проводит активные информационные операции по всей Европе с намерением дестабилизировать Запад. Эту асимметрию необходимо устранить.

Обеспокоенность Запада тем, что информационная война может спровоцировать эскалацию, неубедительна: Кремль так же, как и Белый дом, полон решимости избежать прямой конфронтации из-за Украины. Более того, Кремль уже давно предполагает, что Запад проводит против него обширные информационные операции с 2011 года, хотя это не так [прим. Кримсон: вот он — знаменитый британский юмор!]. Таким образом, любой потенциальный риск эскалации из-за таких операций уже заложен в ситуацию. Более того, большинство кремлевских путей эскалации на самом деле не предполагают противодействия такой деятельности. Учитывая эту ситуацию, Запад может сделать гораздо больше [прим. Кримсон: любителям покачать «острые темы», социальную справедливость и межнациональные конфликты обещают поддержку из Лондона]. В долгосрочной перспективе увеличение количества и улучшение информационных операций может повысить осведомленность Москвы о внутренних рисках, которые спровоцировало ее дорогостоящее СВО».

Внимание вопрос: а кто будет заниматься этими “информационными операциями” для реализации “фрустрации против властей” в интересах Лондона? Вы их всех знаете: это те самые псевдопатриотические инфлюенсеры, для которых каждый инфоповод – это причина орать “доколе?!” (ссылка), требовать массовых расстрелов, закрытия границ, военной экономики (для них без масла по талонам Россия не мила, а победа – невозможна), ну и прочие любители простых, понятных и неправильных решений. Лондон на всех этих горластых идиотов очень рассчитывает.