Мнение: Конец пассии
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Продолжение истории Раковой – в моем другом посте:
https://sapojnik.livejournal.com/4176596.html
Однако и это еще не всё. Конец у истории печальный. Уже вроде бы отпущенную на волю Ракову все-таки схватили опять, быстро провели суд… и в марте 2024, совсем недавно, дали ей 4 года общего режима. Не условно, а реально! Так вот и закончился этот процесс Леди Макбет Министерства Образования.
А Андрей Рэмович стал министром Обороны. Зачем – неизвестно. Очевидно стало одно: как Шойгу никак не занимался военными операциями, так и Белоусов ими заниматься не будет.
Источник: Размышления вольного социолога
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