Мнение: Конец пассии

Продолжение истории Раковой – в моем другом посте:

https://sapojnik.livejournal.com/4176596.html

Однако и это еще не всё. Конец у истории печальный. Уже вроде бы отпущенную на волю Ракову все-таки схватили опять, быстро провели суд… и в марте 2024, совсем недавно, дали ей 4 года общего режима. Не условно, а реально! Так вот и закончился этот процесс Леди Макбет Министерства Образования.

А Андрей Рэмович стал министром Обороны. Зачем – неизвестно. Очевидно стало одно: как Шойгу никак не занимался военными операциями, так и Белоусов ими заниматься не будет.