Мнение: Омерзительная Кукушка

А вот да, кстати: Несмиян первым подметил, что исполнение Полиной Гагариной “Кукушки” – реального суперхита российской эстрады все последние лет 10 – не просто противоречит изначальной трактовке автора песни, но и по сути противоположно ей. И не просто по стилистике (Цой не орал и не визжал на верхних нотах), но и по смыслу. То есть фактически “благодаря” Гагариной публика начала понимать песню НАОБОРОТ.

Чему помогло также и “смелое” встраивание цоевской песни в фильм “Битва за Севастополь”; из практически пацифистской песни сделали какой-то гимн милитаризма. Из мужской печали – бабскую (или подростковую) истерику.

Разница между Кукушкой Цоя и кавером Гагариной – как между 9 мая в застойном СССР 70-х и тем, во что постепенно превратили 9 мая за время нескончаемого правления Путина. В позднем совке все еще было живо и много настоящих ветеранов, и вообще людей вполне заставших войну в сознательном возрасте. Поэтому никакого “можем повторить” у тех, кто ПОМНИЛ, не могло быть и в помине, а если б кто и начал в таком духе – его бы одернули сразу; о войне помнили, что это страх, боль и бесконечная усталость.

Потому и отношение поющего “Кукушку” Цоя к войне – обреченное. Поет человек, предчувствующий смерть, и никакого “воодушевления” по такому поводу не испытывающий. Более того, поет человек, который ЖАЛЕЕТ о том, что “его ладонь превратилась в кулак”; его обращение к Солнцу – по сути, жалоба “посмотри, во что я превратился”. Никакой, заметьте, “веры в победу” в Кукушке нет вообще – и этим, кстати, стих Цоя разительно отличается от стихов поэтов военного времени. У Гудзенко “и когда возвратимся с победой”, у Цоя полное понимание, что никакой победы не будет. “Сильные да смелые погибли в поле”, Цой в строю, чтобы последовать за ними.

Нет даже образа победы, хотя бы плане мечты. Вместо мечты – сожаление об уже утраченном безвозвратно:

Где же ты теперь, воля вольная?

С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?

Ответь.

Хорошо с тобой, да плохо без тебя,

Голову да плечи терпеливые

Под плеть

Даже слишком откровенно, по нынешним-то временам. Чувствуется ли в этих строках некое “воинское воодушевление”, “радость бойца”, какое-нибудь “счастье воинского коллектива”?

Да ничего подобного. Тоска по “вольной воле”, без которой хреново, и жуткое место, в котором оказался. “Плеть” хорошо рифмуется со “смерть”. Кукушка Цоя – крайне мрачная песня, впрочем, пропитанная восточным, каким-то даже самурайским стоицизмом.

И сравним с гагаринской версией (которая сейчас, между прочим, практически полностью вытеснила собственно авторскую, многие, я слышал, так и объявляют ее, скажем, при заказе – “Давай Кукушку Гагариной!!”)

И Гагарина давала. Какое главное чувство передает Гагарина, да еще подкрепив свое исполнение целым симфоническим оркестром? ВОСТОРГ. Может, и “гибельный” (по Пушкину), но – восторг. “На миру и смерть красна”. Почти всю песню Гагарина орет так, что сразу понятно – исполняет берсерк. В боевом экстазе. “В бойУ-УУУУУ” – вдруг почти басом воет она, выделяя, по-высоцки, вдруг это “Й” и пытаясь его тянуть. Это у нее боевой клич.

А как она во всю мощь богатырской глотки вопит Ааааа-ТВЕТЬ!! Впечатляет, что уж тут. Другое дело, что все эти богатырские напевы искажают смысл песни, придавая ей совершенно неуместное победительное звучание. А на самом деле – делая Кукушку фальшивой. Как, впрочем, тем же самым занимался и фильм “Битва за Севастополь”, живописуя “боевые будни героев-красноармейцев”, но абсолютно опуская момент, что вообще стало с этими героями. А ведь их – более 100 тысяч человек – просто бросило в Севастополе командование. Всех высших командиров вывезли на подводных лодках вместе с членами их семей, а всех остальных – без снабжения и без боеприпасов – на съедение Манштейну. Они все или сдались в плен, или были убиты. Цой был прав – он это как будто знал. А нынешние, которые еще позже – опять нет. Полина, с лицом опытной комсомолки, поставила перезапись на девственно чистые мозги – масса с привычным ражем воодушевилась.

Хотя, еще раз повторю, в песне Кукушка нет ни слова про победу. Она – про смерть. Собственно, потому ведь и “Кукушка” – черная птица, которая рассказывает, сколько осталось.