 

Джинсы со средней посадкой – самый модный тренд весны: как к ним правильно подбирать верх и обувь

13.05.2024, 1:15, Разное
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Джинсы со средней посадкой – это универсальный предмет гардероба, который никогда не выходит из моды. В этом сезоне дизайнеры вновь сделали их ключевым трендом. Классические джинсы прекрасно сочетаются практически с любыми видами верха и обуви. Главное – грамотно подобрать образ в целом, чтобы он был стильным и гармоничным.

Джинсы со средней посадкой: почему они стали трендом

Джинсы со средней посадкой стали настоящим трендом этой весны по нескольким причинам. Во-первых, они универсальны и подходят для создания образов в разных стилях – от повседневного кэжуал до романтического и даже делового. Во-вторых, джинсы средней посадки гармонично смотрятся на фигурах разных типов – они не акцентируют внимание ни на талии, ни на бедрах. Ровная классическая посадка визуально вытягивает и стройнит силуэт.

Еще одна причина популярности – удобство и комфорт. Джинсы со средней посадкой не стесняют движений, как излишне облегающие модели, но и не создают ощущения мешковатости, как это бывает с заниженной или мужской посадкой. Они легко комбинируются с разнообразными видами обуви – от кроссовок до лодочек на каблуках. Как их носить правильно? Расскажем и покажем далее.

Классика

Джинсы прямого кроя можно носить с сандалиями-флопами. Этот образ подойдет для тех, кто любит безупречный стиль, универсальность и комфорт. Асимметричная морская блуза и твидовый блейзер дополняют его, создавая эффект легкой элегантности.

Стильный кэжуал

Серые джинсы средней посадки в сочетании с лаконичными лодочками на платформе. Этот образ идеален для повседневного микса в минималистичном ключе. Бежевый оверсайз-блейзер и черные туфли на шнуровке завершают лук.

Креативный офисный вариант

Прямые джинсы, высокие каблуки квадратного фасона, разноцветная блузка с воротником-стойкой или ретро-блейзер. Яркий и стильный образ для смелых модниц, готовых выделиться в толпе.

Уличный шик

Объемные джинсы в сочетании с массивными лоферами на платформе. Идеальный наряд для тех, кто ценит удобство и креатив. Свободные силуэты, яркие принты и фактуры создадут запоминающийся образ.

Французский шарм

Прямые джинсы, плоские треугольные туфли на шнуровке и эффект состаренной кожи. Этот образ воплощает парижский стиль без лишней вычурности. Актуальные рубашки и блейзеры придают ему стильность и шарм.

Идеальный повседневный лук

Синие джинсы, закатанные до щиколотки, плюс плоские сандалии на липучках – идеальный повседневный лук. Добавьте рубашку и пиджак в тон, и получится актуальный образ из основ гардероба, который подчеркнет достоинства фигуры.

Романтичный образ

Модные джинсы средней посадки, закатанные до щиколоток, плюс классические черные сандалии на шпильке в стиле хай-стрит – романтичный и женственный образ для теплой погоды. Дополненный бандо, бежевым пиджаком и тонким ремнем, он будет идеален для прогулок по городу.

Как мы видим, классические джинсы со средней посадкой открывают простор для экспериментов с обувью и верхом. Главное – подбирать все в едином стиле и цветовой гамме. Тогда даже простой образ с джинсами будет смотреться стильно и гармонично.


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