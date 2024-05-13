Винтажный боб – последний тренд весны: особенности модной стрижки

Винтажный боб – яркий тренд этой весны. Это одна из самых популярных коротких женских стрижек прошлых десятилетий. Винтажный боб не случайно снова в моде. Такая стрижка отражает смелость и решительность современных женщин, готовых к переменам.

Расскажем и покажем, как выглядит стрижка винтажный боб, рассмотрим, кому она подходит и дадим несколько советов, как укладывать такую прическу, чтобы она смотрелась максимально эффектно и дорого.

Что представляет собой винтажный боб

Винтажный боб отличается универсальностью и вариативностью. Это короткая стрижка длиной примерно до подбородка или ушей. Часто кончики волос при такой стрижке завиваются к лицу мягкими локонами, создавая романтический образ.

Еще одна важная деталь – это короткая челка-пони. Ее можно укладывать гладко, зачесывая набок или прямо. Также пони может быть длиннее – ниже бровей. Элемент челки придает бобу особый шарм и позволяет создавать разные варианты стилизации под настроение и образ.

Короткая челка-пони в сочетании с мягкими локонами по краям – фирменный знак винтажного боба. Такая прическа выглядит женственно и элегантно, отражая вашу индивидуальность.

Кому подходит винтажный боб

Винтажный боб универсален благодаря вариативности длины. Прическа может быть адаптирована к разным формам лица за счет правильной длины и техники стрижки.

Например, короткий боб, не доходящий до подбородка, лучше всего подчеркнет красоту квадратных черт лица, визуально смягчая углы. А вот классический боб с челкой-пони идеально ляжет на овальный овал, делая его еще более гармоничным.

Если же ваше лицо длинное, рекомендуется выбрать боб до подбородка – такая длина визуально добавит лицу ширины и баланса пропорций. Обязательно проконсультируйтесь с мастером о том, какая длина боба наиболее выгодно подчеркнет именно ваши черты.

Элегантность винтажного боба делает его идеальным для ценительниц классики и женственности. Ухоженная укладка подойдет обладательницам как гладких, так и кудрявых волос.

Как сделать эффектную укладку

Для создания идеальной укладки винтажного боба важно правильно подобрать инструменты и средства.

Всегда начинайте с сушки волос круглой щеткой – так вы придадите локонам нужный объем и гладкость. Если ваши волосы от природы кудрявые, не стоит их выпрямлять, сохраните эти милые естественные локоны.

Затем нанесите глянцевую сыворотку, которая придаст блеск, а также легкий лак для укладки – он слегка зафиксирует прическу. Небрежность в укладке только подчеркнет винтажный шарм боба. Для дополнительного объема у корней используйте пену или мусс.

Что касается челки-пони, для нее лучше избегать придания жесткости средствами для укладки. Просто просушите пони феном вниз, направляя струю плоской щетинистой щеткой. Когда пони почти высохнет, распушите пальцами для придания легкого объема.

Винтажный боб – универсальная короткая стрижка с интересной стилизацией челки-пони. Она гармонично подчеркнет ваши черты и индивидуальность. Элегантный ретро-шик прически никого не оставит равнодушным.