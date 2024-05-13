Мнение «аналитика»: О самом мощном взрыве в Москве… Дугин напророчил?

Пока всё внимание привлечено к беспрерывным украинским ракетным атакам на Белгород, в результате которых погибли мирные граждане, простые жители обычной многоэтажки, самый мощный за последние годы произошёл… в Москве. Буквально в нескольких шагах от Кремля. И тоже есть жертвы — доселе невиданные.

Сергей Шойгу, — а удар пришёлся точно по Министерству обороны, — … лишился своего поста. Его кресло займёт человек сугубо гражданский, бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов. Экономист, промышленник, прагматик. Однако же военных успехов доселе не имевший.

Такую вот «кадровую бомбу» взорвал переизбранный российский президент Владимир Путин. А его личный философ-окормитель Александр Дугин немедля отозвался на этот шаг восторженным постом в ТГ: «Андрей Рэмович Белоусов! Вот он решительный шаг к Правительству Победы! Шок и главное событие последних лет». Ну и другой, не менее мощный взрыв восторга последовал у патриотической общественности: вопросы к ведомству копились у неё давно. Но задавать их будут осторожно, ибо Сергей Шойгу — вот ещё одна кадровая бомба! — сменил в кресле секретаря Совбеза доселе непотопляемого Николая Патрушева.

Примечательно, что это единственная перестановка у «силовиков». Свои кресла в правительстве сохранят глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр юстиции Александр Чуйченко. Также на своих должностях останутся глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец. И даже глава МВД Владимир Колокольцев, к которому тоже были претензии сверху донизу, в том числе по мигрантам, не покинет кабинет на Житной улице в Москве.

Итак, у России появляется уже второй за последние два десятка лет «пиджак» во главе Минобороны. Нельзя сказать, что предыдущий опыт такого назначения оказался совсем уж провальным, хотя и успешным его не назовёшь. И сексуально-финансовый скандал оказался вполне адекватным завершением карьеры «фельдмаршала Табуреткина». А его последствия, как утверждают люди служивые, сказываются до сих пор.

Перед Андреем Белоусовым поставлена задача «вписать экономику силового блока в экономику страны». Да ещё так, «чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента». Вероятно, акцент будет сделан на внедрении в военную тактику новых дешёвых и массовых видов вооружений, связи, разведки и прочей электроники. С другой стороны, чисто «военное» дело, похоже, будет поручено профессиональным военным, а за Андреем Белоусовым останется роль эффективного снабженца.

И сим — победим?

—