Мнение: Вымирание Латвии, латышская языковая инквизиция и разорительные антироссийские санкции

1. Прибалтика продолжает вымирать, а сильнее всего вымирает Латвия, зажатая между чуть менее проблемными в этом плане Эстонией и Литвой. Что характерно, именно Латвия является самой русофобской страной в регионе — за исключением разве что Финляндии, может быть. Genby указывает на очередной антирекорд рождаемости в Латвии – в 2023 году в Латвии родились всего лишь 14 тысяч детей, что является минимумом за 123 года, то есть за всю историю латвийской демографической статистики (ссылка).



Телеграм-канал «Журналист на всю голову» пишет про общую печальную ситуацию с сокращением населения Латвии (ссылка):

Латвия: 20 лет в ЕС.

Население страны сократилось с 2 миллионов 276 тысяч человек до 1 миллиона 873 тысяч человек.

Республика превратилась в страну – головастик, где значительная часть населения живёт в Риге.

Хутора пустеют.

Действительно, по масштабам вымирания сельской местности Латвия является рекордсменом в Европе (ссылка):

В Латвии, Эстонии, Литве, Болгарии и Венгрии с 2001 года население сельских территорий сократилось более чем на 80%, и это самое драматическое падение среди всех стран Европы, говорится в исследовании Европейской сети наблюдения за пространственным планированием (ESPON ).

Проблема не только в том, что население сокращается, но и в том, что меняется его состав. Несколько веков назад, допустим, Прибалтика тоже была не особо многолюдной, но там было мало стариков, изрядно взрослых и очень много детей. Современная Прибалтика состоит преимущественно или из пенсионеров, или из тех, кто настолько плох в качестве рабочей силы, что не нашёл себе места ни в России, ни в Евросоюзе. Конечно, есть в Прибалтике и трудолюбивые ребята от 20 до 70, способные крепко держать гаечный ключ, да вот только их процент с каждым годом падает… Как показывает история, когда такая беда накрывает отдельный город, город постепенно превращается в трущобы и пустеет. Что станет в итоге с Прибалтикой, нам ещё только предстоит узнать.

2. А вот, кстати, очередная иллюстрация главной причины прибалтийских проблем (ссылка):



«Столкнулся с местными реалиями»: в Латвии украинского пенсионера уволили с работы за то, что он говорил на русском — жители написали на него донос в языковую инспекцию.

Пожилого тренера по плаванию, воспитавшего несколько поколений чемпионов на родине, уволили незаконно даже по русофобским меркам нынешней Латвии. При этом мужчине грозит еще и штраф, об инциденте сообщил рижский депутат. Как подчеркнул чиновник, украинца не просто уволили, а сдали сами местные жители, написав на него донос в языковую инспекцию. И лингвистическая инквизиция вынесла свой вердикт — говорящего по-русски мужчину не спасло даже гражданство незалежной, которое в Европе уже перестало быть справкой о вседозволенности.

При этом официально украинцы могут работать в Латвии без знания госязыка — у тренера в группе занимались спортсмены, готовые тренироваться с русскоязычным педагогом. Но в пылу антироссийской политики, охватившей Ригу, никакие законы тренеру не помогли. В целом, для Латвии, где борьба со всем нашим возведена в национальный культ, подобное отношение к русскоговорящим — ставшая обыденностью норма.

Честно говоря, у меня нет особого сочувствия к этому господину. Он отлично знал, что живёт в нацистской стране, и его, видимо, это вполне устраивало. Это примерно как если бы кто-то регулярно ездил с водителем, который любит выпить за рулём, а потом попал в тяжёлое ДТП. С одной стороны, жалко пациента, лежащего на больничной койке с подтянутой вверх ногой. С другой стороны, чего же ты ожидал, садясь к пьяному в автомобиль?

3. Многие в Латвии разумеется, понимают, что русофобия делает латышам только хуже (ссылка):

Латвийский политик Нил Ушаков [бывший мэр Риги] о том, как “работают” западные санкции против России: «Санкции делают китайцев богаче, а нас беднее.»

И действительно: поставлять шпроты в Россию стало сложнее, русских туристов стало меньше, энергия из-за отказа от наших энергоносителей подорожала, загрузка портов российскими транзитными грузами рухнула, а вдобавок ещё и приходится тратить средства на поставки Украине оружия… Какая выгодна от всего этого для простого маленького латыша?

На время Спецоперации можно частично компенсировать убытки, участвуя в цепочках поставок санкционных товаров из Евросоюза. Но схема-то сугубо временная: импортозамещение в России вовсю идёт.