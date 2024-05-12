Асимметричные, А-образной формы с челкой и шегги-боб: стрижки для прямых волос, не требующие особого ухода

Прямые волосы обладают своей неповторимой красотой, но иногда им не хватает объема и структуры. К счастью, с помощью правильно подобранной стрижки это легко исправить. Ниже мы рассмотрим несколько идей стрижек для прямых волос, которые помогут придать им выразительность, не требуя при этом сложного ежедневного ухода.

Один боб – 3 варианта

Асимметричный боб с глубоким боковым пробором мгновенно преобразит ваш образ и создаст желаемый объем, выгодно подчеркивая скулы.

А если сделать его чуть удлиненным, да еще и с окрашиванием в стиле омбре, то такая стрижка станет находкой для круглолицых красавиц: мягко обрамит щеки, визуально сбалансирует овал.

Кстати, сладкий карамельный оттенок в сочетании с прямыми срезами боба и игривым балаяжем в стиле омбре придаст локонам объем, сделает образ манящим и соблазнительным.

Боб для густых волос

Кстати, обратите внимание, как стрижка боб хорошо смотрится на густых прямых волосах! Ровный срез идеально подчеркивает натуральную красоту прямых локонов и одновременно создает ощущение густоты и теплоты образа. Это отличный выбор для холодного сезона.

В коричневом окрашивании, с высветлением у зоны лица эта стрижка смотрится особенно эффектно.

Многослойная пикси с удлинением возле лица

Многослойная стрижка пикси с удлиненными прядями вокруг лица придаст шарм даже самым скучным прямым волосам. Благодаря игре текстур и асимметрии такой крой выглядит стильно и дерзко.

Угловатые срезы визуально удлиняют лицо и увеличивают объем волос у корней – находка для тех, кому с густотой не повезло. Эффект усиливается за счет четких линий и многослойности. Такая стрижка отлично подчеркнет ваши скулы и подбородок.

Классическое каре

Стрижка каре с четкими срезами и пробором посередине визуально придаст вашим волосам средней длины больше густоты и плотности.

Стрижка с неровными концами

Многослойность, особенно в передней части прически, поможет создать иллюзию движения и легкого объема. Удлиненные пряди лицевого контура выгодно подчеркнут форму лица.

Короткая стрижка с контрастным окрашиванием

Идеально уложенная короткая стрижка с контрастом темных корней и светлых кончиков моментально решит проблему плоских, тонких волос. А за счет грамотно выстроенных цветовых переходов создаст эффект густоты.

Ровная стрижка

Чистые, ровные срезы без сечения придадут медовым локонам исключительно здоровый блеск и сияние. Естественный образ – то, что нужно! А натуральные мягкие каштановые оттенки без резких переходов между тонами – идеальное решение, чтобы не испортить внешний вид тонких прямых прядей и при этом создать модный многослойный эффект.

Пикси с удлиненными прядями возле лица

Модная стрижка типа пикси с длинной челкой, которую сейчас так часто выбирают знаменитости, – еще один вариант беспроблемной стрижки. Визуально она придаст текстуру и подчеркнет индивидуальность своей обладательницы.

Прямая стрижка + укладка с подкрученными концами

Элегантная прическа с ровным пробором и закругленными кончиками прядей от фена и круглой щетки визуально добавит блеска и гладкости скучным локонам. Настоящий голливудский шик!

Короткая пикси в шоколадном оттенке

Дерзкая короткая пикси в теплых оттенках шатен идеально подойдет творческим натурам, желающим выделиться. Именно такой стиль в полной мере передаст атмосферу и энергию такой личности.

Каре с обрамляющей челкой

Такая стрижка создает аккуратный и лаконичный силуэт, без лишних деталей, позволяя натуральной текстуре волос стать главным украшением. Пробор посередине визуально делит волосы на две ровные части, создавая четкие симметричные линии, которые плавно обрамляют лицо.

Прямая челка или мягкая челка-шторка, уложенная на пробор, дополняет сбалансированность силуэта. Она может быть как короткой, едва достающей до бровей, так и более длинной, закрывая лоб. Главное, чтобы она так же повторяла естественную линию роста волос, не нарушая общей гармонии.

Длинные волосы + прямая челка-шторка

Длинная прямая челка-шторка, уложенная в направлении пробора, создаст эффект непринужденности. Одновременно такая стрижка добавит немного воздушности плоским прядям.

Многослойная стрижка с волнистой укладкой

Многослойность в сочетании с легкими волнами на концах визуально придаст структуру и текстуру однотонным локонам. При этом не придется прилагать больших усилий для укладки.

Прямая стрижка на густых волосах

Сочетание челки-шторки и “перьевых” срезов идеально подойдет для густых волос, которым не хватает легкости. Челка-шторка визуально приподнимет корни, создав легкий объем, а мягкие слои придадут структуру, не утяжеляя дополнительно. “Перьевые” зубчатые кончики контрастно расслаивают плотные пряди, делая прическу воздушнее.

Небрежный боб с мягкими волнами

Небрежный боб длиной до шеи хорошо смягчает черты своей обладательницы. Идеальная укладка для такой стрижки – мягкие, почти незаметные волны. Именно она подчеркнет натуральную красоту, а также визуально удлинит шею.

Многослойный “каскад”

Сам по себе “каскад” придает хороший объем волосам за счет своей многослойности. Но если сочетать ее со светлым окрашиванием, эффект будет еще более ярким. Светлые пряди визуально создадут объем, а сам образ сделают ярким и запоминающимся.

Боб-каре с короткой челкой

Ровный классический боб-каре с прямой микрочелкой придаст современный шик, элегантность. А еще он неплохо вытягивает овал лица, придавая ему сердцевидную форму.

Стрижка с четким А-силуэтом

Не хочется тратить много времени на уход? Тогда оптимальный вариант – стрижка средней длины с четким A-силуэтом, без многослойности, с небольшим наклоном сзади. Она придаст легкости и даже визуально избавит от нескольких лишних килограммов!

А если добавить небольшой акцент в виде тонкой прямой челки, то получится создать визуальный эффект объема у корней. Так удастся сделать прическу более современной и стильной.

Благодаря игре длины, силуэта и челки, использованию многослойности и текстуры можно придать прямым волосам легкость и стильность. Посоветуйтесь со своим стилистом – пусть он поможет подобрать вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность и позволит выглядеть безупречно, не прилагая особых усилий к укладке.