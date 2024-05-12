 

Microsoft планирует представить новый тариф Xbox Game Pass

12.05.2024, 20:10, Разное
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Microsoft планирует внедрить новый тарифный план для Xbox Game Pass, пишет The Xbox Two, ведущими которого являются Rand al Thor 19 и редактор Windows Central Джез Корден. Информация об этом привлекла внимание итальянского игрового портала Multiplayer.

В ходе обсуждения слухов о возможном повышении цен на сервис Rand al Thor 19 подтвердил, что Microsoft действительно рассматривает эту идею, а также рассказал о планах компании запустить новый уровень подписки Xbox Game Pass.

Пока не разглашены подробности о новом тарифном плане. Вероятно, это будет либо более доступная версия с рекламой, либо более премиальный план с расширенным доступом к играм.

Таким образом, Microsoft продолжает улучшать свой сервис подписки на игры, стремясь удовлетворить разные потребности пользователей. Подробности о новом тарифном плане будут объявлены в ближайшее время.


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