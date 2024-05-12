 

ЦИК России выявил многочисленные нарушения при голосовании на «Евровидении»

12.05.2024, 19:33, Разное
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В пресс-центре Центральной избирательной комиссии России представлены результаты экспресс-расследования «Евровидение: грубые фальсификации волеизъявления».  Проанализировав около тысячи документов и статей в прессе, а также проведя несколько сотен глубинных интервью, российские специалисты пришли к однозначному выводу — как минимум с 2014 года организаторы популярного музыкального конкурса сами выбирали «победителя», не учитывая голоса телезрителей и экспертов.

«По итогам расследования нам удалось установить, что только у нашей страны в 2014-2020 годах было украдено порядка тысячи баллов. При этом всяким негодяям, извращенцам – вы извините, слов других нет, – им эти очки передавали и подводили их под призовые места. Просто за то, что они вот такие, ненормальные абсолютно, – сказала глава ЦИК Элла Панфилова. – Вы же понимаете, как это работает? Тотальная ложь, обман, фальсификации невиданных масштабов».

Полный текст доклада ЦИК о преступных деяниях организаторов «Евровидения» будет опубликован до конца мая, после чего Россия планирует вынести вопрос о музыкальном конкурсе на обсуждение Совбеза ООН. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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