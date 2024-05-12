Терапевт Чиркова: Симптомы болезни печени можно заметить при посещении туалета

Терапевт Ольга Чиркова подчеркнула важность обращения к инфекционисту при нарушении стула в сочетании с повышенной температурой. При посещении туалета стоит обратить внимание на признаки поражения ЖКТ, особенно печени. Одним из таких симптомов является светлый оттенок стула, что может указывать на патологии печени или механическую желтуху.

Когда поджелудочная железа функционирует неправильно, стул приобретает кашицеобразную консистенцию, становится крайне злопахнущим, содержит непереваренные пищевые частицы.

Чиркова также отмечает, что темный цвет стула может быть признаком колитов, при этом его форма будет напоминает овечьи экскременты. Нестандартная консистенция стула, особенно его разжижение, является тревожным сигналом.

Симптомы, такие как жидкий стул в сочетании с повышенной температурой и рвотой, требуют немедленного обращения к инфекционисту.