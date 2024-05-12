Мишура для волос снова в тренде: как ее закреплять, чтобы она держалась в прическе (разные способы)

Мишура для волос вновь набирает популярность и становится одним из главных трендов в прическах. Этот вид украшений для волос придает любому образу блеск и праздничное настроение. Однако чтобы мишура красиво смотрелась и продержалась как можно дольше, важно правильно ее закрепить в прическе.

Старый новый тренд: почему мишура снова в моде

Начнем с того, что сейчас в тренде стиль 1990 и 2000 годов, а тогда яркие блестящие украшения для причесок были на пике моды. Многие знаменитости и блогеры начали использовать разноцветные ленты, заколки с камнями и мишуру в своих образах. Это задало новое направление, и теперь вслед за ними мишуру вплетают в волосы миллионы девушек и женщин по всему миру.

Кроме ностальгии по прошлому, сыграло роль и желание экспериментировать с имиджем, вносить в прически что-то необычное и создавать яркие стильные луки. Мишура давно стала прекрасным средством самовыражения и проявления индивидуальности. Она позволяет легко превратить скучную прическу в настоящее произведение искусства, добавив объем или выделив отдельные пряди. Для многих девушек мишура дарит ощущение праздника, сказочности и волшебства. А кому не хочется почувствовать себя немного феей?

Существует несколько эффективных способов надежно закрепить ее в волосах с помощью специальных инструментов и материалов. Выбор конкретного метода зависит от типа и длины ваших волос, а также от того, насколько долго вы хотите, чтобы мишура держалась.

Техника микробусин

Техника микробусинок – один из лучших способов надежно закрепить мишуру в волосах на долгое время. Выполняется просто, а эффект – надежный.

Этот метод позволяет добиться очень прочного и надежного крепления, так что мишура может продержаться в вашей прическе до двух месяцев. Такого длительного эффекта сложно достичь с помощью других методик.

Выбрали такой способ крепления? Отлично. Тогда подготовьте силиконовые бусины – лучше выбирать такие, цвет которых похож на окрас ваших волос у корней. Это позволит бусине естественно сочетаться с прядями.

После возьмите бусину и проденьте через нее мишуру – сколько захотите, обычно по 3 пряди на бусину. На концах мишуры завяжите узелки, чтобы она не выпала из бусины. Далее с помощью специальной петли для волос аккуратно протяните бусину с мишурой по выбранной пряди волос к самым корням.

На заключительном этапе используйте плоскогубцы для микрошариков, чтобы плотно сжать бусину. Это позволит надежно зафиксировать всю конструкцию.

Техника скользящего узла

Главное преимущество техники скользящего узла – ее быстрота и простота. В отличие от метода с микробусинками, здесь не нужны специальные приспособления. Способ идеально подходит, если вам нужно быстро придать волосам немного блеска перед каким-то мероприятием. Например, вы собираетесь на свидание или вечеринку с друзьями, и за 10 минут до выхода решаете разнообразить образ яркой мишурой. Скользящие узелки как нельзя лучше подойдут для реализации спонтанных идей.

Для начала нужно расчесать волосы, разделяя их на тонкие пряди. Одну прядь аккуратно закрепите зажимом. Затем возьмите нитку мишуры, сложите ее пополам и сделайте небольшую петельку на сгибе. Далее проденьте через эту петельку выбранную прядь волос и подведите мишуру к корням волос. После затяните узелок, фиксируя мишуру на волосах. Для надежности свяжите еще пару узлов с концами мишуры и прядью волос.

Прикрепленная таким образом мишура будет держаться на волосах 2-3 дня.

Крепление на односторонний скотч и ленту для наращивания волос

Суть этой техники заключается в том, что уже готовые полоски с нанесенной на них мишурой приклеиваются к выбранным прядям волос с помощью клейких материалов. Для этого понадобится односторонний скотч, а также специальные декоративные ленты с клеевым слоем, которые используются для наращивания волос.

Просто выберите нужное количество мишуры на ленте, отрежьте лишнее. Затем аккуратно приклейте полоску к пряди волос, следя за тем, чтобы лента хорошо держалась и не была видна на общем фоне.

При желании таких ярких акцентов можно сделать в прическе несколько штук. Это очень быстрый и практичный способ, не требующий специальных навыков.

Мишура для волос – это прекрасная возможность “раскрасить” свою прическу и создать праздничный образ. Главное при работе с ней – выбрать подходящий способ крепления в зависимости от особенностей ваших волос и желаемого эффекта.