Мнение «аналитика»: О культе отмены русской науки… Почему Менделеев так и не получил «Нобелевку»?

Каждый спор о России регулярно соскакивает на тему достижений русской науки/литературы/музыки. С неизменным вопросом «Если вы такие великие, то почему у вас так мало нобелевских лауреатов»? На порядок меньше, чем в «совсем не великих Штатах». Вон, даже крохотная Швеция вас обошла…

И дело тут не только в том, что #Россия трижды за последние сто лет переживала тяжелейшую разруху, а многие учёные мирового уровня вынужденно покидали Отчизну. И не в самоизоляции за «железным занавесом». Даже в те годы, когда слова о русской науке ничего, кроме уважения, в мире не вызывали, оппоненты… всячески старались её отменить.

Нет сомнений в том, что Периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева — одно из величайших достижений в истории. Оно изменило всю мировую науку, помимо химии, повлияв на физику, космологию, геохимию. Тем не менее, учёный, которого три раза номинировали на Нобелевскую премию, так и не получил ее. Почему?

Дмитрий Менделеев трижды входил в шорт-лист Нобелевской премии: в 1905-м, 1906-м и 1907-м годах. И трижды, признавая бесспорные заслуги в развитии мировой науки, его «прокатывали» в пользу конкурентов.

В первый раз, в 1905-м году, в числе претендентов в «малом» списке, кроме Дмитрия Менделеева, были также химики Анри Муассан и Адольф Байер. Причём последний выдвигался уже в течение пяти лет. И комиссия посчитала, что пять лет ожидания дают основания отдать премию именно ему — за работы по органическим красителям и гидроароматическим соединениям. Они, конечно важнее, ага. Тем не менее, кандидатуры двух других участников малого списка «автоматом» были перенесены на следующий, 1906-й год.

Во второй раз Менделеев был уже первым в шорт-листе. Всё шло к тому, что именно он получит Нобелевскую премию. Кандидатуру учёного выдвинул даже председатель Нобелевского комитета по химии Свен Отто Петерсон, назвав открытие Периодической системы “самой глубокой и плодотворной научной идеей”. Нобелевский комитет большинством голосов рекомендовал избрать Дмитрия Менделеева, дело оставалось за малым: получить одобрение от Королевской академии наук Швеции. Что в те годы было чистой формальностью: Академия обычно без возражений утверждала тех, кого рекомендовал Нобелевский комитет.

И лишь один раз в истории она этого не сделала — когда ей порекомендовали Дмитрия Менделеева. В итоге премия 1906 года досталась Анри Муассану, который известен тем, что выделил фтор, а также изобрёл электрическую печь.

Что случилось? А верх взяла обычная мелочность, жадность и завистливость западного человека, воспитанного в предубеждении в собственном величии. Во-первых, у семьи Нобелей возникла стойкая личная неприязнь к Дмитрию Менделееву, который мешал ей делать успешный бизнес на российских ресурсах. Братья Альфреда Нобеля вели нефтедобычу и нефтепереработку в Баку, владея крупнейшей нефтяной компанией РИ «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель». А Дмитрий Менделеев, возглавляя экспертную правительственную комиссию, сообщил о том, что нет никакого «истощения бакинской нефти», о котором так много говорили братья, оправдывая бешеный рост цены на #нефть. И это, естественно, подрывало рентабельность семейного бизнеса. Но самое большое недовольство нобелевской семейки русский учёный вызвал своим предложением не перевозить сырую нефть от скважины до потребителя гужевым транспортом, а строить магистральные нефтепроводы. Что должно было привести к удешевлению нефти и нефтепродуктов, совершенно невыгодное Нобелям. И они развернули целую кампанию по дискредитации Дмитрия Менделеева.

К которой активно подключился ещё один швед — химик Сванте Август Аррениус. Когда-то он схлестнулся с Дмитрием Менделеевым в одном научном споре — и публично проиграл. После чего рьяно возненавидел оппонента по всем позициям. А имея весомый голос в Королевской академии наук Швеции, Сванте Аррениус добился расширения Нобелевского комитета по химии с пяти до девяти человек и ввёл туда своих людей. Когда члены расширенного комитета переголосовали — уже прямо на заседании Академии наук, — результат был таков: четыре голоса за Дмитрия Менделеева, пять за Анри Муассана. Вот так Сванте Аррениус отомстил великому русскому учёному.

Ну а в третий раз, в 1907-м году, Дмитрий Менделеев не получил премию потому, что… его сочли «слишком старым». На тот момент ему было 72 года, и учёный, как заявил Нобелевскому комитету Йохан Питер Класон, «мог не успеть воспользоваться своей премией на благо науки». Смешной аргумент, учитывая, что многие нынешние лауреаты получают премии чуть ли не в 90-летнем возрасте. Как бы то ни было, предпочтение было отдано более молодому кандидату — Эдуарду Бухнеру за биохимические исследования внеклеточной ферментации и выделение зимазы.

Ну а Дмитрий Менделеев так и скончался без «нобелевки». Хотя его имя нынче знает каждый школьник, а кто вспомнит, за что получили престижную премию, например, Герман Эмиль Фишер (в 1902 году) или Отто Валлах (в 1010-м)?

Так удивит ли вас то, с какой лёгкостью и с каким удовольствием Запад вернулся к «культуре отмены» русских?

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