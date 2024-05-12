Трендовые многослойные стрижки: несколько вариантов, за которыми легче всего ухаживать

Многослойные стрижки делают волосы подвижными и придают им объем. В некоторых случаях для уменьшения веса используются специальные слои, особенно на густых и пышных волосах.

Кроме того, многослойные прически молодят благодаря своей динамичности и легкому эффекту взъерошенности. Они делают образ более непринужденным и естественным. Поэтому такие стрижки идеально подходят для тех, кто не хочет, чтобы волосы выглядели плоскими или слишком формальными.

Вот восемь многослойных стрижек, наиболее популярных этой весной и при этом легких в уходе, что делает их отличным выбором для занятых людей.

Пикси

Стрижка пикси — одна из самых популярных многослойных причесок для коротких волос. Она может быть выполнена в различных вариантах, но одним из самых модных на сегодняшний день является вариант с разновеликими несвязанными слоями. В этой стрижке передние слои заметно короче, чем задние и даже боковые.

Бикси

Бикси — это стрижка, которая сочетает в себе лучшее от боба и пикси. Она имеет короткую длину, которая никогда не выходит из моды, а также форму, которую создает эффектная короткая стрижка. Эта стрижка была популярна в 90-х годах и актуальна сегодня. Она идеально подходит для тех, кто ценит простоту ухода и возможность разнообразных укладок.

Шегги на длинных волосах

Эта стильная стрижка имеет ярко выраженную многослойную структуру, которая придает объем волосам. Короткие слои постепенно переходят в более длинные. В этой стрижке также присутствует открытая челка с закругленными углами и заостренными кончиками.

Волнистый боб

Это одна из самых популярных многослойных стрижек, которая отлично подходит для текстурированных или волнистых локонов. Волосы подстрижены по линии подбородка. Такая стрижка обеспечивает эффектную визуальную динамику, а в сочетании с текстурой создает неповторимый стиль, который всегда привлекает внимание.

Многослойность на длинных ровных волосах

Длинные прямые волосы, постриженные слоистой техникой, — это настоящий тренд. Ведь ничто так не добавляет образу динамики, как многослойность. К тому же такая прическа позволяет избежать монотонности и скуки, поскольку помимо движения придает волосам еще и красивую форму и создает дополнительный объем.

Универсальная длина

Волосы средней длины — это универсальный вариант, который периодически возвращается в моду и к которому время от времени обращаются многие женщины. Ведь его отличает большое удобство и в укладке, и в поддержании опрятного внешнего вида. Кроме того, волосы, достигающие уровня ключиц, визуально омолаживает лицо. В сочетании с правильным оттенком они идеально подходят для создания стильного образа, полного движения, с привлекательным дополнительным объемом.

«Волчья» стрижка

Это модная стрижка, в которой сочетаются черты двух других популярных стрижек: “кефали” и шегги. Поэтому у нее удлиненный силуэт, объем над головой и более длинная задняя часть. Однако, несомненно, ее отличительной чертой является небрежная отделка, которая имитирует текстуру шерсти волка, — отсюда и ее название.

Длинный боб

Это длинная версия стрижки боб: короткие волосы до плеч, которые в данном случае сочетаются с чешуйками для достижения современного и омолаживающего вида. А слои придают этой стрижке очень современную фактуру, идеальную для триумфальной смены образа.

Hush cut: легкая многослойность

Эта стрижка стала очень популярной среди кореянок и быстро завоевала любовь женщин по всему миру. Она характеризуется длинными волосами с легкими слоями, которые придают прическе движение и красиво обрамляют лицо.

Стрижка выполняется на сухие волосы и дополняется либо легкой полупрозрачной челкой в корейском стиле, либо полностью открытой. Ее преимущество в том, что она может быть адаптирована к различным типам лица и волос. Можно экспериментировать с длиной слоев, чтобы создать уникальный образ, который будет идеально подходить именно вам.