Мнение: Первенство Европы по пению…

…в котором по до сих пор не вполне понятным мне причинам принимает участие Израиль, завершилось. Некое «жюри» выбрало победителем Швейцарию. Я, кстати, еще прекрасно помню то время, когда никакого «жюри» на Евровидении не было и в помине, а победитель определялся только по результатам голосования зрителей. Было весело. Тогда, в 90е-«нулевые», помню, у стран Западной Европы не было практически никаких шансов, поскольку в конкурсе реализовали давнюю мечту Сталина – пустили весь СССР, но с разбивкой по республикам, а республики, не будь дураки, принялись дружно голосовать друг за друга. В общем, все увидели, что бы было, если б Сталину удалось пропихнуть в ООН все 16, а не только две – Украину и Белоруссию.

(По легенде, от сталинских затей удалось отбиться только после того, как США в ответ пригрозили войти в ООН тоже отдельными штатами)

А вот на Евровидении опасности не разглядели, и в итоге получили. Помню, Россия всегда получала 12 баллов (максимум) от Украины, а Украина, соответственно, 12 – от России. Независимо от качества песни. Эх, были времена… Только Верка Сердючка получила в 2007 от России всего 8 баллов; с этого, видимо, и начался закат дружбы. Хотя Верка все ж получила второе место в общем зачете, так сказать, «серебро» на Евро.

А с 2009 года как раз и появились «жюри». Восточная Европа допекла Западную своим «соседским голосованием», а если точнее – как раз тем, что Россия и Украина постоянно болтались наверху «турнирной таблицы». В 2008 как раз победил Дима Билан с песней Believe – ну и всё: по сути, «жюри» ввели прямым текстом для того, чтобы обрезать крылышки Восточной Европе и разрушить основу этого «славянского доминирования», прежде всего – как раз для РФ и Украины. «Большие», мол, тоже хотят (Англия, Франция, Германия и прочие гранды).

Вот, в этом году «жюри» дали победить Швейцарии. Проблему России два года назад решили радикально, но у «жюри» была дополнительная важная задача: надо было не допустить победы, с одной стороны, Израиля, с другой – Украины. Ничего личного, только бизнес: по традиции, финал следующего Евровидения проводится на родине победителя, а понятно, что в 2025 году никто не захочет проводить финал в воюющих государствах. Поэтому и прошла со всех сторон нейтральная Швейцария.

Лично у меня давно ощущение, что идея Евровидения изжила себя; и, как ни печально это признавать, его закат как раз начался после того, как в него «влилась» орда варваров из СССР и стран бывшего Восточного блока. Все-таки, положа руку на сердце, это всё – НЕ Европа, а в лучшем случае – приживалы. Или вообще посторонние. У «старого» Евровидения, состоящего из Западной Европы с примкнувшей к ней Северной, была какая-никакая культурная общность, НА ФОНЕ которой как раз и могла проявляться – хоть иногда – самобытность; а в нынешней сборной солянке с участием половины мира все настолько боятся выпасть из шаблона, что царит сплошная одинаковая серость. Азербайджан, Израиль, Турция, Казахстан… Да вы издеваетесь. У вас весь мир, что ли, Европа?!