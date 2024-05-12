 

“Ногти-ракушки” – яркий маникюр, который стоит попробовать летом 2024 года

12.05.2024, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лето – самое время для смелых экспериментов с собственным внешним видом. Начать стоит с ногтей, тем более что вариантов маникюра сейчас достаточно много. Предлагаем узнать, что такое трендовые «ногти-ракушки», как получить такой эффект.

Почему ракушки

Вспомните, как выглядит ракушка изнутри, как красиво и интересно смотрится ее внутренняя сторона с изысканными перламутровыми переливами. Именно эта особенность была взята за основу в трендовом маникюре, который будет уместен на каждый день или для особых случаев.

Тренд попробовали знаменитости: Меган Фокс, Кайли Дженнер и другие.

Многоцветные ногти с перламутровыми переливами могут быть в нежных пастельных тонах, создавая романтическое настроение.

Или, напротив, быть по-летнему яркими, выразительными и сочными.

Длина любая. Маникюр хорошо смотрится и на коротких пластинах девушки-подростка, и на удлиненных ногтях миндалевидной формы настоящей светской красотки.

Выбираем лак

Чтобы добиться модного эффекта, потребуется лак. Вы можете заказать понравившиеся цвета лаков с различными хроматическими пигментами. Их особенность – способны менять цвет в зависимости от угла обзора. Будет ли тон один или в одном маникюре яркими красками заиграют сразу несколько оттенков – решать только вам.

Сделать такой модный маникюр можно в домашних условиях, необязательно посещать салоны. Нанесите базовое защитное покрытие, затем основной слой. И наслаждайтесь блеском и переливами на солнце. Если есть лампа для гель-лака, можете использовать такие стойкие покрытия.

Кроме того, многоцветные ногти-ракушки можно покрыть топпером для ногтей или хромированной пудрой, чтобы получить интересные эффекты.

Если вы имеете некоторый опыт в маникюре, можете создать эффект омбре. Для этого на пластину наносят основной цвет. Затем спонжем или кисточкой – второй оттенок, начиная с кончиков ногтей.

Новинка лета-2024 позволит вам оставаться яркой на пляже, в кафе, на свидании или на рабочем месте. Поэтому смело включайте ее в свой арсенал.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / ЦИК России выявил многочисленные нарушения при голосовании на «Евровидении»

12.05 / Скандинавский «Помпадур», шегги-боб и каре на вьющиеся волосы: короткие стрижки для женщин 50+

12.05 / DTF: релиз Dragon Age Dreadwolf состоится до конца 2024 года

12.05 / Терапевт Чиркова: Симптомы болезни печени можно заметить при посещении туалета

12.05 / Мишура для волос снова в тренде: как ее закреплять, чтобы она держалась в прическе (разные способы)

12.05 / Мнение «аналитика»: О культе отмены русской науки… Почему Менделеев так и не получил «Нобелевку»?

12.05 / Председатель Всероссийского общества плоской Земли набросился с кулаками на диджея, поставившего в клубе ремикс песни «Крутится, вертится шар голубой»

12.05 / От вязанного крючком кардигана до яркой сумки: весенне-летные тренды, которые нужно попробовать в этом сезоне

12.05 / Чтобы было тепло и стильно: как носить шарф после 60 и не выглядеть при этом старомодно

12.05 / Multiplayer: Sony и Lego делают новую игру по франшизе Horizon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика