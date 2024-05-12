“Ногти-ракушки” – яркий маникюр, который стоит попробовать летом 2024 года

Лето – самое время для смелых экспериментов с собственным внешним видом. Начать стоит с ногтей, тем более что вариантов маникюра сейчас достаточно много. Предлагаем узнать, что такое трендовые «ногти-ракушки», как получить такой эффект.

Почему ракушки

Вспомните, как выглядит ракушка изнутри, как красиво и интересно смотрится ее внутренняя сторона с изысканными перламутровыми переливами. Именно эта особенность была взята за основу в трендовом маникюре, который будет уместен на каждый день или для особых случаев.

Тренд попробовали знаменитости: Меган Фокс, Кайли Дженнер и другие.

Многоцветные ногти с перламутровыми переливами могут быть в нежных пастельных тонах, создавая романтическое настроение.

Или, напротив, быть по-летнему яркими, выразительными и сочными.

Длина любая. Маникюр хорошо смотрится и на коротких пластинах девушки-подростка, и на удлиненных ногтях миндалевидной формы настоящей светской красотки.

Выбираем лак

Чтобы добиться модного эффекта, потребуется лак. Вы можете заказать понравившиеся цвета лаков с различными хроматическими пигментами. Их особенность – способны менять цвет в зависимости от угла обзора. Будет ли тон один или в одном маникюре яркими красками заиграют сразу несколько оттенков – решать только вам.

Сделать такой модный маникюр можно в домашних условиях, необязательно посещать салоны. Нанесите базовое защитное покрытие, затем основной слой. И наслаждайтесь блеском и переливами на солнце. Если есть лампа для гель-лака, можете использовать такие стойкие покрытия.

Кроме того, многоцветные ногти-ракушки можно покрыть топпером для ногтей или хромированной пудрой, чтобы получить интересные эффекты.

Если вы имеете некоторый опыт в маникюре, можете создать эффект омбре. Для этого на пластину наносят основной цвет. Затем спонжем или кисточкой – второй оттенок, начиная с кончиков ногтей.

Новинка лета-2024 позволит вам оставаться яркой на пляже, в кафе, на свидании или на рабочем месте. Поэтому смело включайте ее в свой арсенал.