Со сбалансированной длиной и мягкими градациями: стрижки 2024 года, которые предпочитают женщины от 50 лет и старше

Красота не знает возраста. В любые годы женщина хочет выглядеть стильно и привлекательно. А для этого важно выбрать подходящую прическу, которая будет лестно подчеркивать достоинства и скрывать возрастные изменения.

Особенно тщательно подбирают себе стрижки женщины после 50 лет. В этом возрасте овал лица теряет четкость контуров, появляются морщины и прочие возрастные особенности. Поэтому прическа должна не только быть модной, но и визуально омолаживать.

Окрашивание “под седину”

Одним из главных трендов сезона является седой градиент, когда волосы постепенно переходят от темного оттенка к серебристому. Эта техника позволяет гармонично “вплести” седину в прическу и визуально разбавить интенсивность серых волос.

Идеально смотрится длинный боб или лоб с плавным седым градиентом и челкой или без – такая прическа придаст шарма и шика. Главное, чтобы мастер грамотно создал переходы и учел индивидуальные особенности седины.

Пикси с градуированным верхним слоем

Для элегантных дам за 60 идеальным выбором станет стрижка в стиле Шэрон Стоун – небрежная пикси с постепенным удлинением волос к макушке и естественной сединой. Такая прическа подчеркнет натуральную красоту и придаст обаяния, сделав образ по-настоящему шикарным.

Пышная укладка феном

Идеальная укладка феном – настоящее искусство, особенно для классического боба. Такая прическа будто создана для обладательниц волнистых и кудрявых волос. Она прекрасно открывает лицо, а в сочетании с профессиональным макияжем способна превратиться в настоящую визитную карточку.

Окрашивание в тон персиковый блонд

Один из актуальных трендов весны-лета 2024 года – боб в персиково-абрикосовом блонде. Этот нежный оттенок, вдохновленный сезонными фруктами, превосходно смотрится на любой длине и типе волос. Он мгновенно освежит образ и придаст лицу сияние, словно вы только что вернулись с курорта.

Многослойная стрижка с небрежной укладкой

Идеальная прическа для творческих натур – это многослойная стрижка с небрежной укладкой, как у Холли Берри. Звезда сделала карамельное окрашивание с осветленными прядями. Такая прическа подчеркивает креативность и добавляет образу дерзости.

Каскад с косым пробором

Дженнифер Энистон и ее культовая Рэйчел по-прежнему задают тренды. На этот раз в моде ее стрижка “каскад” с косым пробором. Это универсальная стрижка средней длины – настоящий фаворит сезона. Она подчеркивает естественную красоту в любом возрасте, даже если уже за 50.

Стрижка “бабочка”

Один из главных трендов сезона – “бабочка” – многослойная стрижка средней длины. Яркий пример такой укладки демонстрирует Ева Лонгория. Такая стрижка с плавными линиями подчеркивает красоту и добавляет женственности.

Многослойные стрижки бахромой

Они смотрятся стильно и динамично, при этом визуально омолаживают на 10 лет. В зависимости от предпочтений, можно выбрать как четкие, так и плавные градации между слоями. Особенно выигрышно такие прически смотрятся на тонких волосах, придавая им необходимый объем.

Стрижки с плавными переходами на кудрявые волосы

Они смотрятся элегантно и изысканно, при этом визуально омолаживают и добавляют прическе фантастического шарма. Ну просто настоящая находка для создания гармоничных образов!

Объемный боб

Эффектный объем – то, что нужно классическому бобу в 2024 году. С помощью правильной укладки феном можно придать стрижке потрясающий вид, заставив пряди сиять и притягивать взгляды.

Небрежный хвост

Небрежный хвост – еще одна трендовая прическа 2024 года, которая пойдет зрелым женщинам. Ее отличает элегантность и универсальность. Достаточно распустить пару прядей по бокам, добавить стильные серьги – и образ готов. Прекрасное дополнение как повседневного, так и вечернего лука!

Небрежная укладка на ровных волосах

Укладка в стиле Хайди Клум. Этот вариант без изысков, но с модной небрежностью и объемными концами мгновенно оживит образ и придаст лицу свежести. Такая прическа – тренд с подиумов, который легко повторить.

Чоппи-боб

Тренд, заданный стильной Кейт Бланшетт, – прерывистый чоппи-боб со ступенчатым силуэтом. Такая стрижка с длиной до плеч вносит дерзость в образ и ломает стереотипы о том, что в зрелом возрасте следует носить лишь короткие прически.

Легкие волны на волосы средней длины

Икона французского кино Изабель Юппер задает новый тренд – укладку легкими волнами на волосы средней длины. Такая прическа сбалансирована: ни слишком длинные, ни слишком короткие волосы смотрятся максимально естественно и молодо. Да и уход за такой длиной прост.

Кудрявый боб с боковым пробором

Эффект мокрых волос актуален для женщин 50+. Добавив легкий начес и искусно уложив локоны гелем, можно придать прическе объем и динамику. Такая кудрявая укладка с элементами гламура мгновенно освежит образ и подчеркнет стиль.

Пикси с окрашиванием “под седину”

Актуальный тренд для тех, кто любит стрижки покороче. Особенно выигрышно такой вариант пикси смотрится на обладательницах очков. Серебристый оттенок в сочетании с модными украшениями делает образ по-настоящему стильным и подчеркивает индивидуальность.

Длинные волосы с естественной сединой

Это безусловный тренд 2024 года для женщин 50+. Пышные локоны с непринужденной укладкой смотрятся максимально эффектно. В салоне можно сделать плавное окрашивание, но чаще женщины выбирают естественную седину – она становится изюминкой образа.

Ровная стрижка с челкой и филировкой на концах

Сдержанный шик – то, что нужно уверенным в себе женщинам после 50. Аккуратная ровная стрижка с тонкой челкой поможет создать элегантный образ. Прическа подойдет дамам, которые ценят четкие линии и минимализм.

В 2024 году среди модных тенденций для зрелой красоты выделяются стрижки со сбалансированной длиной волос и мягкими градациями. Такие прически универсальны и элегантны, они лестно подчеркивают достоинства и скрывают возраст женщин от 50 лет. С их помощью можно выглядеть стильно и современно в любые годы. Ведь красота не знает возраста!