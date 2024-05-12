 

Ars Technica: компания X проиграла судебное дело против Bright Data

12.05.2024, 14:31, Разное
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Суд отверг иск социальной сети Илона Маска X, более известной как Twitter, против компании Bright Data, обвиняемой в незаконном доступе к данным пользователей и их продаже. Судья Уильям Олсоп из США постановил, что X не вправе устанавливать свои собственные правила в области авторского права и что сбор общедоступной информации соответствует Закону об авторском праве США.

Генеральный директор Bright Data Ор Ленчнер назвал это решение важной победой для бизнеса и исследований, подчеркнув, что этичные и прозрачные методы сбора данных для законного использования в бизнесе и социальных инициативах являются юридически обоснованными.

“Компании, пытающиеся контролировать данные пользователей, предназначенные для общественного доступа, не смогут изменить эту парадигму в суде”, – отметил он.

Хотя X может подать повторный иск, позиция суда показывает, что это будет сложно, и компании придется представить более убедительные аргументы.


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