Мнение: Макс Фактор — русский отец современной косметики

В дореволюционной России многие предприятия открывали иностранцы — французы Альфонс Ралле и Генрих Брокар, например, чтобы не отходить далеко от предыдущих наших тем (ссылка). Однако пока французские парфюмеры строили фабрики в России, русские парфюмеры аналогичным образом обустраивались за рубежом. Шёл взаимовыгодный обмен технологиями, кадрами и капиталами.

Рассмотрим историю Максимилиана Абрамовича Факторовича, польского еврея, сына простого рабочего из Лодзи. Напомню, по итогам Наполеоновских войн Царство Польское вошло в состав Российской Империи и пребывало в нём более 100 лет. В 1918 Ленин отрезал Польшу от Советской России, подарив полякам независимость, которой они плохо распорядились, однако события нашей истории разворачиваются за 40 лет до этих трагических событий.

В 8 лет юный Максимилиан поступил в ученики к стоматологу, но через год перешёл учиться к изготовителю париков. Набравшись опыта, он устроился помощником к известному парикмахеру. Так как стоматолог был ещё и фармацевтом, а два следующих мастера изготавливали косметику, Максимилиан научился у них делать кремы, пудру и прочие составляющие грима.

Начиная с середины 19-го века Российская Империя стала настоящей страной возможностей: система подмастерий позволяла даже выходцам из самых бедных семей, таким как Максимилиан Факторович, получить профессию, а при наличии склонностей к выбранному ремеслу сделать карьеру или открыть собственное дело. Излишне упоминать, что Максимилиан был грамотным человеком — как и советский маршал Жуков, который учился аналогичным образом у меховщика и стал мастером в 18 лет.

Впрочем, вернёмся к Максимилиану. В 14 лет он переехал в Москву и устроился в Большой театр, помощником гримёра. В 18 лет юношу призвали в русскую армию, и он отслужил 4 года в медицинском подразделении.

Максимилиан демобилизовался в возрасте 22 лет, а ещё через год открыл в Рязани собственную лавку, где продавал румяна, кремы, парфюмерию и парики. Учёба, работа в театре и служба в армии сделали юношу крепким профессионалом, так что он изготавливал большую часть косметики самостоятельно, а также помогал покупателям гримироваться. Тот дом сохранился до наших дней, первый магазин Максимилиана Факторовича можно найти по адресу Соборная, 48. Я не публикую фото, так как дом выглядит сейчас неряшливо и не радует глаз.

Дела у господина Факторовича пошли на лад. Его продукция приобрела известность, и он переехал в Петербург, став одним из главных специалистов по косметике в императорских театрах.

В прочем, и в Петербурге косметолог надолго не задержался. В 1904 году, в возрасте 27 лет, Максимилиан Факторович эмигрировал в США, сменил имя на Макс Фактор и основал (в 1909) одноимённую компанию — Max Factor. Он лично гримировал звёзд: практически все крупные голливудские киноактрисы 1910-х и 1920-х были его клиентами. Сейчас его называют «отцом современной косметики» — в частности, за изобретение несохнущего тонального крема. В США Макс Фактор считается важной исторической личностью: у него есть своя звезда на голливудской Аллее славы, а в музее Голливуда ему посвящена отдельная экспозиция.

После смерти мистера Фактора в 1938 — бизнесмену было всего 60 лет — один из его сыновей также сменил имя на Макс и возглавил семейное предприятие. Дети и внуки основателя принимали участие в управлении компанией до 1976 года. Проктер и Гэмбл купила Макс Фактор в 1991 году, а в 2015 перепродала права на это имя Коти. В 2022 нынешний владелец бренда собирался уйти из России, но, кажется, так и не ушёл: на маркетплейсах, во всяком случае, продукция Макс Фактор по-прежнему продаётся.

Пожалуй, осталось только сказать, что до революции 1917 Франсуа Коти тоже имел магазин на Кузнецком мосту в Москве, в Пассаже братьев Джамгаровых. Это был первый иностранный филиал расширяющейся парижской компании. Филиалы в Лондоне, Нью-Йорке и так далее месье Коти открывал уже позже — Россия получила приоритет, так как в России была мощная парфюмерная индустрия, и так как русские дамы уже тогда проявляли к косметике огромный интерес.

PS. На фото к посту знаменитое изобретение Максимилиана Абрамовича — измеритель черепов. Нет, это не то, что вы подумали. Мистер Фактор придумал черепомер (Beauty micrometer), чтобы вычислять перед съёмками самые выгодные места для наложения корректирующего макияжа.