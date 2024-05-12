 

Мнение: Без Верки

12.05.2024, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня, уходя на работу, случайно услышал по радио старый хит “Если только вам немного за тридцать” в исполнении какой-то непонятной девичьей группы – и внезапно осознал, как давно я не слышал и не видел ни на каком официальном российском канале Верку Сердючку! Просто как корова языком слизала. Талантливейший композитор-самородок, автор невероятного количества не просто хитов, а МЕГАхитов – кроме названной, еще “Дольче Габана”, “Я шла-шла-шла” и т.д.

И все, как я понимаю, из-за того, что Верка спела на каком-то Евровидении “Раша, гудбай!” После чего наши идиоты из “верхов” натурально обиделись и внесли ее в “черный список”. Какая-то поистине местечковая мстительность людей с навеки изранененным самомнением. “Мелко, Хоботов”. Писали, что после того Евровидения Сердючке запретили гастроли по России – но я и не думал, что злопамятность у наших идиотов длится настолько долго и по столь ничтожному поводу.

По мне так совершенно все равно, любит трансвестит Верка Россию или нет. В конце концов, Россию любить никто не обязан, особенно если учесть, что она для Верки даже не родина. Главное, что она сочиняла хорошие песни и вообще прикольная (2017)

Раз уж тема у нас – Евровидение, вспомнил свой текст 7-летней давности. С тех пор, конечно, все стало еще намного хуже. А вместо Верки у нас теперь Шаман – докатились. Променяли смешного фрика на белокурого штурмовика с повязкой на рукаве.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / ЦИК России выявил многочисленные нарушения при голосовании на «Евровидении»

12.05 / Скандинавский «Помпадур», шегги-боб и каре на вьющиеся волосы: короткие стрижки для женщин 50+

12.05 / DTF: релиз Dragon Age Dreadwolf состоится до конца 2024 года

12.05 / Терапевт Чиркова: Симптомы болезни печени можно заметить при посещении туалета

12.05 / Мишура для волос снова в тренде: как ее закреплять, чтобы она держалась в прическе (разные способы)

12.05 / Мнение «аналитика»: О культе отмены русской науки… Почему Менделеев так и не получил «Нобелевку»?

12.05 / Председатель Всероссийского общества плоской Земли набросился с кулаками на диджея, поставившего в клубе ремикс песни «Крутится, вертится шар голубой»

12.05 / От вязанного крючком кардигана до яркой сумки: весенне-летные тренды, которые нужно попробовать в этом сезоне

12.05 / Чтобы было тепло и стильно: как носить шарф после 60 и не выглядеть при этом старомодно

12.05 / Multiplayer: Sony и Lego делают новую игру по франшизе Horizon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика