 

Последний оставшийся свидетель по делу Boeing признался в клевете и отозвал свои показания

12.05.2024, 13:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Суд в США закрыл скандальное дело о якобы имевших место нарушениях технологии при производстве самолётов Boeing – последний оставшийся свидетель отозвал свои показания. До этого сторона обвинения лишилась ещё пяти осведомителей – двое погибли, ещё двое тоже отказались от показаний, один пропал без вести.

Инженер Карлос Дэвис, которого пресса прозвала «самым стойким» фигурантом дела, выступил в суде с признанием, что сфальсифицировал несколько томов документов, фото- и видеоматериалы, поданные от его имени. Каким именно образом он это сделал и зачем, мужчина не объяснил.

«Я оклеветал компанию, в которой работал, потому что ни одного из этих эпизодов, о которых суду было заявлено от моего имени, в действительности не было и не могло быть – безупречные стандарты качества Boeing исключают подобные инциденты на всех этапах производственного процесса. Я осознаю всю тяжесть своего проступка и готов отвечать в суде в связи с нанесением ущерба корпорации», – зачитал он письмо, составленное адвокатами.

Судья в свою очередь заявил, что считает всё произошедшее «достаточно странным» – он уже закрыл дело, но хочет затребовать дополнительные разъяснения у всех сторон. Согласно принятой в США процедуре, производство окончательно прекратится к концу мая, если к тому моменту не откроется никаких новых обстоятельств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / ЦИК России выявил многочисленные нарушения при голосовании на «Евровидении»

12.05 / Скандинавский «Помпадур», шегги-боб и каре на вьющиеся волосы: короткие стрижки для женщин 50+

12.05 / DTF: релиз Dragon Age Dreadwolf состоится до конца 2024 года

12.05 / Терапевт Чиркова: Симптомы болезни печени можно заметить при посещении туалета

12.05 / Мишура для волос снова в тренде: как ее закреплять, чтобы она держалась в прическе (разные способы)

12.05 / Мнение «аналитика»: О культе отмены русской науки… Почему Менделеев так и не получил «Нобелевку»?

12.05 / Председатель Всероссийского общества плоской Земли набросился с кулаками на диджея, поставившего в клубе ремикс песни «Крутится, вертится шар голубой»

12.05 / От вязанного крючком кардигана до яркой сумки: весенне-летные тренды, которые нужно попробовать в этом сезоне

12.05 / Чтобы было тепло и стильно: как носить шарф после 60 и не выглядеть при этом старомодно

12.05 / Multiplayer: Sony и Lego делают новую игру по франшизе Horizon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика