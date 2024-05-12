Последний оставшийся свидетель по делу Boeing признался в клевете и отозвал свои показания

Суд в США закрыл скандальное дело о якобы имевших место нарушениях технологии при производстве самолётов Boeing – последний оставшийся свидетель отозвал свои показания. До этого сторона обвинения лишилась ещё пяти осведомителей – двое погибли, ещё двое тоже отказались от показаний, один пропал без вести.

Инженер Карлос Дэвис, которого пресса прозвала «самым стойким» фигурантом дела, выступил в суде с признанием, что сфальсифицировал несколько томов документов, фото- и видеоматериалы, поданные от его имени. Каким именно образом он это сделал и зачем, мужчина не объяснил.

«Я оклеветал компанию, в которой работал, потому что ни одного из этих эпизодов, о которых суду было заявлено от моего имени, в действительности не было и не могло быть – безупречные стандарты качества Boeing исключают подобные инциденты на всех этапах производственного процесса. Я осознаю всю тяжесть своего проступка и готов отвечать в суде в связи с нанесением ущерба корпорации», – зачитал он письмо, составленное адвокатами.

Судья в свою очередь заявил, что считает всё произошедшее «достаточно странным» – он уже закрыл дело, но хочет затребовать дополнительные разъяснения у всех сторон. Согласно принятой в США процедуре, производство окончательно прекратится к концу мая, если к тому моменту не откроется никаких новых обстоятельств.

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