 

Как правильно подбирать обувь к брючному костюму – хиту весны-лета: модные миксы и советы

12.05.2024, 12:45, Разное
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В последние годы брючный костюм прочно вошел в женский гардероб, и его можно найти в шкафу каждой уважающей себя модницы. Весной и летом 2024 года он стал самым настоящим хитом, поэтому стоит разобраться, как правильно подобрать к нему обувь.

Классическая одежда может каждый раз открываться с новой стороны. Так и с брючным костюмом – чтобы разнообразить свой образ, достаточно просто поменять обувь. К нему подойдут самые разные виды туфель.

Существуют такие модели брюк, что обувь в них просто не видна.

Обувь на высоких каблуках

Туфли на высоких каблуках добавят костюмам женственности и элегантности. Бежевый цвет является нейтральным и хорошо сочетается с одеждой любого цвета. Чтобы привнести нотку современности, можно выбрать более яркий цвет обуви. Монохромные образы – это воплощение изысканности.

Туфли на среднем каблуке

Мода сильно эволюционировала, и это касается как материалов, так и фасонов. В 2024 году в тренде обувь на небольшом каблуке. Такие модели не только ультраэлегантны, но и очень удобны.

Оксфорды или дерби

Они привнесут в ансамбль более формальный стиль. Лучше выбрать модель из лакированной коже. Они будут выглядеть более стильно и современно, что и отличает их от классических кожаных или замшевых дерби.

Мокасины или лоферы

Они очень удобные. Как и брючные костюмы, они пришли к нам из мужской моды, но современные модели смотрятся весьма женственно. Для создания повседневного образа можно выбрать пару с массивной подошвой.

Выбор невероятно широк – от разнообразия расцветок до моделей с оригинальными пряжками или принтами. Лоферы всегда смотрятся очень стильно на любой женщине, независимо от ее возраста.

Балетки

Это идеальный вариант для тех, у кого проблемные ноги. Они отлично сочетаются с любыми нарядами. Производители предлагают модели в самых модных цветах и из мягкой или лакированной кожи. В 2024 году в тренде серебристые туфли. Можно сочетать свои наряды с металлизированными балетками на мини-каблуке.

Босоножки на каблуке с ремешком

Если вы носите костюмные брюки, то знаете, что когда вы садитесь, лодыжка обнажается.

Для жарких дней можно выбрать босоножки или туфли с ремешком, которые привнесут элегантности и женственности в образ.

Мюли

Мюли также являются изысканным вариантом, который вы можете сочетать с брюками, сшитыми на заказ. У вас есть версия с небольшим каблуком или те, которые являются платформой для более повседневного образа. Если вы остановите свой выбор на мюлях, попробуйте их заранее, вы должны чувствовать себя в них комфортно. Замшевые модели отлично подходят женщинам с широкой стопой.

Кроссовки с костюмом

Кроссовки относятся к тому виду обуви, которую можно носить с любой одеждой. И брючный костюм не является исключением из правил. Такое сочетание идеально подходит современным женщинам. Все, что потребуется сделать, так это надеть с костюмом хлопчатобумажную футболку и пару кроссовок, и великолепный образ готов. Чтобы выглядеть более стильно и современно, можно выбрать монохромный образ, который будет смотреться одновременно органично и модно.

Кроссовки в принципе обладают омолаживающим эффектом. Можно выбрать яркие модели, чтобы скрасить свой темный костюм.


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