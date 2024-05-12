 

WCCFTech: Apple Vision Pro 2 выйдет в 2026 году и будет стоить как iPhone

12.05.2024, 10:02, Разное
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Компания Apple планирует представить в 2026 году свое новое поколение шлема дополненной реальности Vision Pro. По сообщению портала WCCFTech, новинка будет доступна по более низкой цене, чем ее предшественник.

По информации инсайдера Revengus, цена Vision Pro 2 будет снижена более чем в два раза по сравнению с текущей моделью, она будет продаваться в диапазоне от $1500 до $2500. Стоимость существующей версии Vision Pro начинается от $3499. Для сравнения, флагманский iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ стоит $1599, что делает новый шлем даже более доступным, чем смартфон Apple.

Снижение стоимости Vision Pro 2 планируется за счет изменений в цепочке поставок. Apple может включить в список своих поставщиков такие компании, как Samsung и китайские производители дисплеев SeeYA и BOE. Информация также указывает на рассмотрение Samsung в качестве альтернативного поставщика DRAM вместо текущего поставщика SK Hynix.

Несмотря на снижение интереса к гарнитуре AR Vision Pro Apple продолжает активно разрабатывать следующее поколение устройства.


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