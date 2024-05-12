На рукоятки КПП в новых автомобилях LADA нанесут обозначения шрифтом Брайля

АО «АВТОВАЗ» объявило, что приняло опережающие меры по реализации национального проекта «Особые потребности» – компания первой в мире обеспечит все функциональные элементы автомобиля тактильными надписями шрифтом Брайля.

В том числе обозначения для слабовидящих будут нанесены на рукоятку КПП.

Бортовой компьютер в свою очередь оснастят функциями голосового диктора и ввода, что обеспечит слабовидящим водителям беспрецедентный уровень комфорта, сравнимый с таковым, когда машиной пользуется зрячий водитель.

– Мы стремимся уравнять всех водителей на дороге и при этом гарантировать доступные цены. Это первая в мире реализуемая инициатива, нацеленная на то, чтобы слабовидящие автолюбители присоединились к дорожному движению и не ощущали при этом никаких неудобств, – заявили в пресс-службе компании.

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