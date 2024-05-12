Мнение: Эден поймали с поличным

В конкурсе Евровидение (откуда Россию тоже выкинули) традиционно не бывает ни одной хоть сколь-нибудь запоминающейся песни – но скандалов всегда хоть отбавляй. А сейчас там разразился… украино-израильский скандал! Дело в том, что в финал Евровидения вышла некая Эден Голан, но сейчас ее клюют со всех сторон – не из-за вокальных данных или плохой песни (они там у всех никакие), а ввиду того, что в мире сейчас в принципе сильна критика Израиля из-за непрекращающейся уже полгода карательной операции в Газе. Певица из Израиля тут попала под горячую руку всевозможных активистов пропалестинской ориентации, буквально страдает “из-за флага”.

И тут неожиданно присоединиться к травле Эден Голан решила… Украина.

“Представительницу Израиля на Евровидении внесли в базу “Миротворец” Эден Голан обвинили сразу в нескольких нарушениях:

👉🏻 в участии в попытках легализации оккупации Крыма россиянами;

👉🏻 в незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях;

👉🏻 в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные территории;

👉🏻 в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ”.

Во всех случаях речь идет об одном случае – в 2016 году, в возрасте 13 лет, она выступила в Крыму на “детском фестивале Новая волна”. Пела там дуэтом с Нюшей. Отец этой Эден, кстати, в миру до переезда в Израиль носил фамилию Глаголев и закончил журфак МГУ, после чего работал в Латвии в газете “Советская молодежь”, репатриировался, а потом оттуда – опять поехал “на работу в Москву”; поэтому сама Эден все детство прожила в Москве.

В общем, на Украине явно причислили нынешнюю финалистку Евровидения к “крипто-русской”, и поэтому решили бороться с ней по полной. “Попытка легализации оккупации Крыма” – не шутка; дело шьют, не иначе. Рано ж ее завербовали в РФ, однако. Уже в 13 лет!