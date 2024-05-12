 

Мнение «аналитика»: О судьбе банщика… Раскрыт главный секрет Путина?

12.05.2024, 4:55, Разное
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Давно замечено, чем старше тот или иной Национальный Лидер™, тем охотнее он склоняет свой личный выбор в сторону молоденьких… гм… фаворитов. Каждый из которых ему где-то даже в сыновья годится по возрасту. Это традиция давняя, возникшая ещё едва ли не при кумире государственников Иосифе Сталине.

Вот и в нынешнем «новом» российском правительстве она проявилась весьма отчётливо.

А с учётом всех особенностей современных кадровых назначений, нет никаких сомнений, за кем был финальный выбор кандидатов на портфели. Даже на «не самый значительный» пост главы Минспорта, во главе которого вскоре появится молодой и дерзкий перспективный российский политик, пока ещё руководитель Хабаровского края 42-летний Михаил Дегтярёв.

Начавши политическую карьеру как «банщик Жириновского», он смог успешно продолжить движение по карьерной лестнице и после смерти своего патрона. Теперь Михаил Дегтярёв возвращается в Москву, отсидев в Хабаровске немногим больше половины из пятилетнего губернаторского срока. Не сказать, чтобы эта каденция запомнилась какими-то прорывными достижениями. Но и серьёзных провалов тоже вроде бы не замечено. А местные жители, по слухам, прозвали его «…банным губернатором». Возможно, за экзотический, но восходящий к старым советским практикам трудоёмкий способ решения отдельных вопросов.

Конечно, спорту он совсем не чужд: фехтовальщик, многократный чемпион Самары и Самарской области, призёр всероссийских и международных соревнований. И в Госдуме при многократном ей председателе Вячеславе Володине возглавлял именно спортивный комитет. Мастер спорта, опять же. То есть, не совсем «варяг» вроде бы. Ну а с учётом нынешней «отмены» российского спорта на международной арене, сфера полномочий министра, мягко говоря, не слишком велика. Любой справится.

И всё же скребётся где-то мыслишка… Уж не за умение ли махать и подмахивать Сам-Знаете-Кто предложил бывшему «банщику» номенклатурный пост?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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