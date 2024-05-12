Как укоротить волосы, не обрезая их: простые способы быстро изменить свой имидж

Менять имидж и экспериментировать с новыми образами – это всегда увлекательно. Особенно если речь идет о волосах. Многие девушки мечтают о короткой модной стрижке, но боятся резких перемен и расставания со своими локонами. К счастью, существует несколько простых способов визуально укоротить длинные волосы, не прибегая к стрижке. Расскажем о них.

Эффект каре

Для начала нужно тщательно выпрямить волосы, чтобы получилось идеально ровное каре без волнистости. Лучше всего это сделать с помощью утюжка для волос, но можно использовать и плойку.

Затем аккуратно расчешите локоны гребешком, разделяя волосы на две зоны: верхнюю и нижнюю. Нижние пряди зафиксируйте на затылке прищепками или невидимками.

Верхние волосы соберите в высокий конский хвост, стараясь, чтобы резинка не сильно стягивала волосы у корней. Распустите лицевые пряди из хвоста. Затем аккуратно скрутите свободный конец хвоста, подверните его под верхнюю прядь волос и зафиксируйте на нижней зоне невидимками.

Укладка голливудские локоны с боковым пробором

Сначала волосы также разделяются горизонтально на две зоны, делается пробор. Верхняя часть волос укладывается локонами с боковым пробором. Чтобы придать локонам дополнительный объем, можно сделать легкий начес у корней.

Затем берутся пряди нижней зоны и поочередно подкалываются невидимками к основанию верхней части прически. При этом важно, чтобы заколки были незаметны.

Такая техника позволяет получить эффектную укладку в голливудском стиле с пышными локонами, красиво обрамляющими лицо. Визуально волосы выглядят гораздо короче своей реальной длины.

Пучок из мелких косичек

Эта прическа позволяет создать иллюзию модной короткой пышной стрижки. Для начала волосы разделяются на 2-3 зоны: две височные и одну затылочную.

Берутся пряди с висков и заплетаются в тугие, мелкие косички. Затем обе косы переплетаются между собой, скручиваются в пучок и закрепляются на затылке невидимками или заколками.

Затылочные волосы аккуратно зачесываются назад, укладываются и прячутся под основанием пучка, имитируя короткую стрижку. При желании можно выпустить пару прядей у лица.

Коса-водопад, заплетенная набок

Техника плетения такой косы – переплетение прядей “елочкой”. Сначала заплетается одна коса-водопад. Затем таким же способом вплетается вторая коса. Получается аккуратная и объемная коса, которая ниспадает каскадом.

Остальные волосы укладываются и фиксируются, концы прячутся под резинку. Такая прическа выглядит стильно и оригинально.

Локоны в винтажном стиле 20-х годов

Для создания ретро-образа в стиле 20-х годов прошлого века можно использовать накрутку волос на бигуди или укладку с помощью плойки.

Накануне вечером аккуратно расчешите волосы и начните накручивать пряди на бигуди среднего диаметра, фиксируя концы невидимками. Бигуди лучше располагать в шахматном порядке по всей голове. На ночь наденьте сеточку.

Утром осторожно извлеките бигуди, расправляя локоны пальцами. Нанесите фиксирующий лак. Уложите волосы с пробором, зафиксировав боковые пряди невидимками в стиле 20-х годов.

Стрижка “боб” без участия ножниц

Ровно распределите по волосам сыворотку-блеск, пригладив пряди. Зафиксируйте зажимом верхний слой локонов на макушке.

Отделите пряди у шеи и закрепите булавками, подняв на пару сантиметров к корням. Это придаст волосам нужный объем.

Теперь распустите верхний слой, наблюдая эффект каскада по уложенным волосам. При необходимости кончики верхних прядей можно завернуть под нижним слоем для маскировки разницы в длине.

Невысокий конский хвост

Если хочется визуально укоротить длинные волосы, попробуйте сделать невысокий хвост. Для этого соберите локоны в пучок примерно на уровне шеи или чуть ниже. Оставьте свободными короткие пряди у лица – они будут играть роль короткой стрижки. Зафиксируйте резинкой.

И еще один вариант: аккуратно скрутить хвост и подвернуть кончик под резинку или просто прижать собранные волосы к затылку.

Высокий хвост с подворотом

Для этой укладки волосы собираются в высокий хвост примерно на макушке головы.

Затем аккуратно вытягивают кончик хвоста и заворачивают его, после чего прячут обратно под резинку, фиксируя хвост.

При этом важно оставить свободными пряди у лица, которые будут визуально укорачивать длину волос, создавая эффект короткой укладки. Такая прическа проста в исполнении и отлично подходит для повседневного образа.

Прическа с использованием бобби-пинов

Сначала разделите пряди горизонтально от уха к уху. Остальные локоны разделите на 4-5 частей. Выделите первую прядь у лица и закрепите ее бобби-пинами, подвернув к затылку. Повторите с остальными секциями.

Затем накройте заколотые локоны сверху оставшимися волосами, образуя повязку. Дополнительно зафиксируйте булавками. Эффектная и быстрая укладка готова!

Как видите, создать эффект короткой стрижки на длинных волосах совсем несложно. Главное – проявить немного креативности и фантазии. Попробуйте разные варианты причесок, комбинируйте их между собой. Экспериментируйте с текстурами, цветом и стилем. Не бойтесь пробовать что-то новое – вдруг это окажется именно тем образом, который вы так долго искали?