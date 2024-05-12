Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет назад состоялись референдумы в ДНР и ЛНР

10 лет назад в ДНР и ЛНР прошли референдумы, которые зафиксировали выход территорий бывших Донецкой и Луганской областей из состава Украины. Курс на создание отдельных от Украины непризнанных государственных образований был зафиксирован. Спустя 8 лет это позволит ДНР и ЛНР войти в состав России. Выбор народа был реализован.

Жителей ДНР и ЛНР поздравляю с 10-й годовщиной этого исторического выбора.

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