С удлиненным пиджаком и туфлями на каблуке: стилизуем удобные легинсы в повседневных весенних образах

Наверняка у каждой девушки в гардеробе найдется пара классических легинсов. И, естественно, возникает вопрос, как и с чем их носить, как вписать их в весеннюю моду. оказывается, легинсы можно комбинировать не только с кроссовками. Давайте рассмотрим несколько удачных сочетаний, которые подчеркнут ваш утонченный стиль.

Маленький каблук

Миниатюрные каблуки всегда делают наряд более изысканным, чем он есть на самом деле. Это легкая и, что самое главное, удобная вещь, которая хорошо подходит и для дневного, и для вечернего образа. Скромный невысокий каблучок – это абсолютный маст-хэв для создания непринужденного образа с легинсами.

Лоферы

Классические черные лоферы должны быть основным предметом гардероба каждой женщины. Более утонченные, чем кроссовки, но менее серьезные, чем туфли на каблуках, они отлично сочетаются с легинсами разных цветов. Это прекрасное решение для создания элегантного повседневного образа. Если вы хотите придать луку больше визуального интереса, попробуйте сочетать легинсы и лоферы с платьем.

Балетки

Балетки – универсальная обувь, которую можно сочетать с любыми вещами, включая легинсы. Чтобы придать образу женственность, используйте обувь с ремешками, перемычками и другими украшениями, соответствующими танцевальному стилю.

Лакированные босоножки

Подчеркните стройность ног, сочетая легинсы-капри с остроносыми лакированными босоножками. Это сочетание подчеркнет ваши лодыжки и придаст образу деловой оттенок. Поиграйте с пропорциями, сочетая образ с жакетом оверсайз.

Белые туфли-лодочки

Пожалуй, один из самых шикарных способов подчеркнуть свой образ в легинсах – сочетать полностью однотонный наряд с белыми остроносыми лодочками. Контрастный белый цвет дополнит легинсы и при этом подчеркнет ваш внутренний минимализм.

Босоножки на плоской подошве

Эта обувь представляет собой нечто среднее между балетками и платформами. Эта обувь одновременно эффектна и комфорта. Это просто потрясающая комбинация для легинсов.

Металлизированные туфли

Что может быть лучше для придания блеска вашему гардеробу, чем пара игривых серебристых туфель на низком каблуке? Такая элегантная вещь настолько преображает легинсы, что их можно использовать даже в вечернем образе.

Босоножки с ремешком на щиколотке

Когда вы заправляете легинсы под изящный ремешок на босоножках, это создает ощущение утонченного шика. В этом сдержанном стиле вы будете выглядеть самой потрясающей в своей компании.