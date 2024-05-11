 

Мнение: Облажался Соловей

11.05.2024, 22:15, Разное
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…Но все ж не до конца. Он-то, проказник, три месяца талдычил, что всемогущий Патрушев-старший ужо как пить дать пропихнет на пост премьер-министра своего сынулю Патрушева-младшего, ан – хрен: остался тот же Мишустин.

Но, с другой стороны, младший Патрушев совсем без подарков тоже не остался – стал вице-премьером. Даже два подарка: и пролез в вице-премьеры, и избавился от сельского хозяйства, должности, от которой в России всегда тянет могильной безнадегой.

Я тем не менее жду, когда ж сынок Патрушев со своей безнадежно унылой физиономией все-таки станет премьером, а потом и презом столь же унылой РФ; это будет апофеоз.

Источник: Размышления вольного социолога


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