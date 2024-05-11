Мнение: Облажался Соловей

…Но все ж не до конца. Он-то, проказник, три месяца талдычил, что всемогущий Патрушев-старший ужо как пить дать пропихнет на пост премьер-министра своего сынулю Патрушева-младшего, ан – хрен: остался тот же Мишустин.

Но, с другой стороны, младший Патрушев совсем без подарков тоже не остался – стал вице-премьером. Даже два подарка: и пролез в вице-премьеры, и избавился от сельского хозяйства, должности, от которой в России всегда тянет могильной безнадегой.

Я тем не менее жду, когда ж сынок Патрушев со своей безнадежно унылой физиономией все-таки станет премьером, а потом и презом столь же унылой РФ; это будет апофеоз.