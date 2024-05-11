Красиво облегает талию и выгодно подчеркивает силуэт: весенние образы в уличном стиле с модным жакетом

Среди тенденций, которые застали нас врасплох в этом сезоне, следует отметить возрождение узких элегантных жакетов. Они выгодно подчеркивают талию и удлиняют силуэт. Именно в таких жакетах можно было увидеть представительниц прекрасного пола на Неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке, Копенгагене… Позвольте себе вдохновиться самыми красивыми весенними образами в уличном стиле!

Комбинирование принтов

Если вы считали, что невозможно сочетать несколько принтов в одном образе, то вот вам пример, который продемонстрировала одна из гостей перед модным показом. Она надела серый кашемировый джемпер с высоким воротом, жакет с V-образным вырезом и золотыми пуговицами в стиле New Look, а также плиссированную юбку-миди.

Повседневный образ

Забудьте о том, что желтый цвет непрактичен! Этот образ, который можно было увидеть на улицах Копенгагена, заставляет нас по-новому взглянуть на дизайн нашего гардероба. Жакет чистого силуэта с чуть заметными подплечниками прекрасно сочетается с прямыми джинсами, носками и мюлями.

Сама элегантность

На фото слева представлен элегантный образ, соответствующий одному из самых женственных трендов весны. Он имеет свою особенность: изящно корректирует силуэт. Модный блогер Алекс Ривьер продемонстрировала его во время прогулки по Парижу. Она выбрала черный жакет с вырезом в стиле Бардо, который открывает плечи. К этому наряду она подобрала брюки от костюма и заостренные лодочки.

Безупречный крой

Еще один интересный вариант — жакет в тонкую полоску. Вы можете надеть его как в офис, так и на ужин с подругами. Жакет должен быть с подплечниками, приталенным и немного длиннее обычного, чтобы скрывать бедра. К нему подойдут брюки прямого кроя и туфли в тон.

Теплый жакет с баской

Для тех, кто стремится выглядеть стройно и в прохладную погоду, предлагается самый элегантный наряд, который только можно представить. Он выполнен из шерсти и украшен баской, что визуально сужает талию. Образ дополнен струящимися брюками и шарфом в тон.

Ослепительная белизна

Для теплой солнечной погоды как нельзя лучше подходит этот простой, но стильный образ. Он состоит из белого удлиненного жакета с карманами, имеющего приталенный силуэт, белой футболки, светлых джинсов и темных лоферов.

Ажурная чувственность

Это чувственный образ подходит самым смелым девушкам. Для его создания нужно соединить приталенный жакет кремового цвета с длинным платьем, связанным крючком, которое позволяет увидеть ноги, обтянутые плотными колготками.

Имитация мини-платья

Этот двубортный жакет похож на мини-платье. Его отличительной деталью являются эффектные пуговицы со стразами, делающие акцент на талии, что визуально сужает ее. Под жакет надета мини-юбка, которая делает фигуру более пропорциональной.

Классический триколор

Если вы хотите создать модный, элегантный образ этой весной, то вам стоит обратить внимание на триколор, который всегда актуален, сочетая белый, серый и черный. Жакет с характерным принтом в строгую клетку под названием «Принц Уэльский» и воротником-стойкой, который подчеркивает фигуру, отлично сочетается с пышной черной юбкой и высокими сапогами на меху.

Серый жакет с красным пальто

Внимание окружающих на улицах Копенгагена привлекало яркое красное пальто с большими лацканами. Одна из гостей выбрала необычный образ, сочетая это пальто с двубортным жакетом на пуговицах и серыми джинсами с высокой посадкой.

От раскованного образа — к сдержанному

На снимке справа мы видим очень стильный, раскованный уличный образ с черным подпоясанным жакетом, белой рубашкой навыпуск, укороченными широкими брюками и прической с небрежными локонами. Но стоит только внести небольшие изменения — надеть юбку в пол, заправить рубашку внутрь и пригладить волосы — и вуаля! — вы уже строгая дама, готовая к деловой встрече на высоком уровне.