 

Врачи объяснили причины повышенного тестостерона у женщин

11.05.2024, 19:30, Разное
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Тестостерон, известный как “мужской” гормон, играет ключевую роль в организме мужчин, но его также присутствует в небольших количествах у женщин. Увеличение уровня тестостерона у женщин может быть вызвано различными причинами и часто связано с потенциальными проблемами со здоровьем.

Эксперты сообщают, что тестостерон у женщин вырабатывается яичниками, надпочечниками, а также в меньшей степени мышечными и жировыми клетками. Нормальный уровень тестостерона у женщин составляет от 15 до 70 нг/дл. При значении выше 70 нг/дл говорят о повышенном уровне тестостерона.

Симптомы повышенного уровня тестостерона у женщин включают увеличение веса, акне, избыточный рост волос на лице и теле, перепады настроения, повышенную раздражительность, агрессивность, а также нерегулярные менструальные циклы и бесплодие.

Повышение уровня тестостерона у женщин может быть обусловлено генетикой, наследственностью, а также патологиями, такими как синдром поликистозных яичников или заболеваниями надпочечников, например, синдромом Кушинга или гиперплазией надпочечников. Гормональные нарушения, вызванные дисфункцией яичников, также могут привести к повышенному уровню тестостерона.


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