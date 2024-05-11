Как избежать инфаркта в майские праздники

Майские праздники могут стать временем опасных нагрузок для нашего сердца, предупреждает кардиолог Андрей Гаранин. Физическая активность на даче после долгой сидячей жизни в городе становится особенно стрессовой для организма. Копание земли, например, может оказаться более опасным для сердца, чем бег. Частота пульса может возрасти до критических значений всего за несколько минут работы на участке, что негативно сказывается на сердце, которое долгое время не испытывало таких нагрузок.

Особенно рискованно это для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми проблемами, лишним весом, высоким давлением или холестерином в крови. Таким людям следует избегать тяжелых физических работ на участке и избегать наклона головы вниз, чтобы не навредить здоровью.

Гаранин также подчеркивает, что при появлении сильной усталости, слабости или одышки во время работы на даче следует немедленно прекратить физическую активность и обратиться к врачу. Важно помнить, что забота о здоровье сердца начинается с предотвращения стрессовых ситуаций, особенно в такие праздничные дни.